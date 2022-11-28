Надзвичайна ситуація на Вінниччині: без опалення залишились 18 тис. містян
Зараз 18 тис. мешканців міста без теплового опалення
Після ракетного обстрілу росіянами Ладижинської ТЕС у Вінницькій області виникла аварія у мережах теплопостачання міста. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оголосила у Ладижині надзвичайну ситуацію воєнного характеру.
Зараз 18 тис. мешканців міста без теплового опалення, єдина можливість містян обігріти свої оселі – це електроприлади.
У місті розгорнуто надзвичайний штаб з ліквідації наслідків аварії. Також розгортаються додаткові пункти обігріву.
Як повідомлялося, у вівторок, 11 жовтня, вранці російські окупанти дронами атакували Ладижинську ТЕС на Вінниччині.
Як відомо, 22 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що по всій країні розгортається новий проєкт підтримки людей – «Пункти незламності».
Нагадаємо, наразі у Києві працюють понад 430 пунктів обігріву.
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