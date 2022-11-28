Надзвичайна ситуація на Вінниччині: без опалення залишились 18 тис. містян

Зараз 18 тис. мешканців міста без теплового опалення

Після ракетного обстрілу росіянами Ладижинської ТЕС у Вінницькій області виникла аварія у мережах теплопостачання міста. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оголосила у Ладижині надзвичайну ситуацію воєнного характеру.

Зараз 18 тис. мешканців міста без теплового опалення, єдина можливість містян обігріти свої оселі – це електроприлади.

У місті розгорнуто надзвичайний штаб з ліквідації наслідків аварії. Також розгортаються додаткові пункти обігріву.

Як повідомлялося, у вівторок, 11 жовтня, вранці російські окупанти дронами атакували Ладижинську ТЕС на Вінниччині.

Як відомо, 22 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що по всій країні розгортається новий проєкт підтримки людей – «Пункти незламності».

Нагадаємо, наразі у Києві працюють понад 430 пунктів обігріву.