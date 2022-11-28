Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

Надзвичайна ситуація на Вінниччині: без опалення залишились 18 тис. містян

Юрій Лящук
glavcom.ua
Надзвичайна ситуація на Вінниччині: без опалення залишились 18 тис. містян
У місті розгортаються додаткові пункти обігріву
фото з відкритих джерел

Зараз 18 тис. мешканців міста без теплового опалення

Після ракетного обстрілу росіянами Ладижинської ТЕС у Вінницькій області виникла аварія у мережах теплопостачання міста. Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. 

Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оголосила у Ладижині надзвичайну ситуацію воєнного характеру.  

Зараз 18 тис. мешканців міста без теплового опалення, єдина можливість містян обігріти свої оселі – це електроприлади.

У місті розгорнуто надзвичайний штаб з ліквідації наслідків аварії. Також розгортаються додаткові пункти обігріву. 

Як повідомлялося, у вівторок, 11 жовтня, вранці російські окупанти дронами атакували Ладижинську ТЕС на Вінниччині.

Як відомо, 22 листопада президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що по всій країні розгортається новий проєкт підтримки людей – «Пункти незламності».

Нагадаємо, наразі у Києві працюють понад 430 пунктів обігріву.

Читайте також: «Пункти незламності»: запрацювала онлайн-мапа для всієї України
Теги: опалення обстріл надзвичайна ситуація Вінниччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Телеведучий повернувся додому
З каміном та генератором. Кондратюк показав, як виглядає зараз його будинок, який обстріляли окупанти
Сьогодні, 11:22
Херсон продовжує зазнавати щоденних бомбардувань російської артилерії.
Британська розвідка повідомила, чим рашисти переважно обстрілюють Херсон
Сьогодні, 10:00
Вороги розбомбили насосну станцію
Через обстріл рашистів Миколаїв лишився без питної води 
Сьогодні, 17:37

Новини

Надзвичайна ситуація на Вінниччині: без опалення залишились 18 тис. містян
Надзвичайна ситуація на Вінниччині: без опалення залишились 18 тис. містян
У Вінниці засуджено експоліцейського, який скоїв криваве ДТП
У Вінниці засуджено експоліцейського, який скоїв криваве ДТП
На Вінниччині облрада проголосувала за заборону Московського патріархату
На Вінниччині облрада проголосувала за заборону Московського патріархату
Рашисти б'ють по критичній інфраструктурі Вінниччини
Рашисти б'ють по критичній інфраструктурі Вінниччини
Вінницька спортсменка здобула «золото» чемпіонату Європи з тхеквондо
Вінницька спортсменка здобула «золото» чемпіонату Європи з тхеквондо
Митрополит із Вінниччини, який виправдовував російську агресію, отримав нові підозри (фото)
Митрополит із Вінниччини, який виправдовував російську агресію, отримав нові підозри (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Чи буде наступ із Білорусі? Розвідка назвала цілі окупантів
84K
Головне за ніч: окупанти готують нові атаки, коли починати переговори з РФ
20K
Банкова розповіла, чому окупанти полишать Запорізьку АЕС
12K
Американський дипломат пояснив, коли потрібно сідати за стіл переговорів з РФ
11K
28 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
8569
Пристебніться, Китай готується до великого нападу

Новини

Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
26 листопада, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту