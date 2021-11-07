У Польщі знову протестували проти заборони абортів (фото)

Тисячі людей вийшли на вулиці у різних містах Польщі, протестуючи проти антиабортного законодавства

Тисячі людей вийшли на вулиці у різних містах по всій Польщі в суботу, 6 листопада, протестуючи проти антиабортного законодавства. Підставою для протестів стала смерть вагітної жінки. Про це повідомляє DW.

Учасники акції у Варшаві пройшли маршем від Конституційного трибуналу до міністерства охорони здоров’я Польщі. Акції протесту пройшли також в інших містах Польщі, зокрема Вроцлаві, Познані, Гданську, Лодзі та багатьох інших.

Мітингувальники несли плакати з написами: «Вона могла жити», «Байдужість — це співучасть», «Її серце теж билося», «Жодної більше». Люди також тримали у руках свічки й портрети 30-річної Ізабели – жінки, яка померла у вересні на 22-му тижні вагітності.

Активісти кажуть, що смерть Ізабели стала наслідком майже повної заборони абортів у Польщі.

Вагітна жінка з міста Пщина померла у віці 30 років, але про її смерть стало відомо лише минулого тижня. Ізабела потрапила до лікарні після того, як у неї відійшли води. Перед тим діагностика показала численні дефекти у плода. Проте, за словами родини померлої, лікарі відмовилися переривати її 22-тижневу вагітність, поки у плода ще було серцебиття, пояснюючи це «правилами, що обмежують можливість легального аборту».

Коли діагностика показала, що плід мертвий, лікарі вирішили зробити кесарів розтин. Адвокат родини Йоланта Будзовська повідомила, що серце Ізабели зупинилося дорогою до операційної, і вона померла попри спроби її реанімувати.

Уряд стверджує, що антиабортне законодавство не є причиною смерті Ізабели, заявляючи про лікарську помилку. Міністр охорони здоров’я Польщі Адам Недзельський пообіцяв видати роз’яснення, щоб було зрозуміло, коли переривання вагітності є законними.

Як відомо, минулого року Конституційний суд Польщі обмежив право жінок на аборт, визнавши неконституційним положення відповідного закону, що дозволяє переривати вагітність при вроджених вадах плода. Це викликало масові протести по всій Польщі.

Нагадаємо, посольство України у Польщі засудило акт вандалізму над пам’ятним знаком Йозефу Пілсудському у Кракові. Невідомі розфарбували пам'ятник у кольори українського прапору.

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Як повідомлялося, 5 лютого у Львові вандали «пофарбували» пам'ятник Бандері. Зловмисники кинули в пам'ятник дві пляшки з червоною фарбою. Унаслідок постамент пошкоджений з переднього та заднього боку.