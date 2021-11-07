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    На Франківщині природоохоронці взялися розвивати новий вид туризму

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    На унікальному штучному півострові зафіксували майже шість десятків видів птахів - На Франківщині природоохоронці взялися розвивати новий вид туризму
    На унікальному штучному півострові зафіксували майже шість десятків видів птахів
    фото: versii.if.ua

    Мандрівників запрошують на унікальний штучний півострів у Галицькому національному природному парку

    На Бурштинському морі, що у Галицькому національному природному парку, взялися розвивати новий вид туризму. Це так званий «бьордвотчінг», іншими словами – спостереження за птахами.

    Саме там є унікальний штучний півострів, на якому зафіксували майже шість десятків видів птахів, інформують «Вікна».

    Серед них і занесені до Червоної книги, наприклад, скопа та орлан-білохвіст.

    На бетонному півострові птахи почуваються безпечно, тому й обирають його для гніздування. Хоча поруч працюють турбіни Бурштинської теплової електростанції. Аби уберегти пернатих від небезпечних місць, на підприємстві періодично вмикають сирену, що імітує тривожний крик сірої ворони.

    Як розповів заступник директора Галицького національного природного парку Володимир Бучко, тут збудували єдину на заході України орнітологічну оглядову вежу, із якої зручно спостерігати за птахами.

    Приїхати помилуватися пернатими може кожен, найкраще це робити у лютому, саме у цей час їх тут найбільше.

    Раніше стало відомо, що за умов пандемії Covid-19 уряд планує не обмежувати роботу гірськолижних курортів України для вакцинованих відпочивальників.

    Також нещодавно в одному з єгипетських готелів зафіксовано отруєння 11 громадян України.

    Нагадаємо, у Калуші Івано-Франківської області після відвідин фастфуду восьмеро осіб потрапили до лікарні з отруєнням.

    До слова, у вересні у садочку Запорізької області масово отруїлися діти: четверо в лікарні.

    Як раніше повідомлялося, у Миколаївській області на святкуванні Дня здоров'я отруїлися 13 дітей.

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    Теги: книги діти отруєння птахи уряд час
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    На Франківщині природоохоронці взялися розвивати новий вид туризму