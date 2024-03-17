У США сталася стрілянина поблизу Філадельфії: є загиблі

Підозрюваним є 26-річний Андре Гордон, який в суботу вранці застрелив двох людей

У США сталася стрілянина в маленькому містечку Фоллс Тауншип, що поблизу Філадельфії (штат Пенсильванія)., унаслідок якої троє людей були застрелені. Про це повідомляє Sky News.

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За даними попереднього розслідування, підозрюваним є 26-річний Андре Гордон, який в суботу вранці застрелив двох людей. Тікаючи з місця злочину, він убив ще одну людину. А також викрав автомобіль, погрожуючи водієві зброєю. Водій транспортного засобу не постраждав.

Поліція закликала людей не виходити на вулицю. Торговий центр та місцевий супермаркет було закрито до подальшого оголошення. Також повідомляється, що влада скасувала парад до Дня святого Патрика у місті.

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У поліції з’ясовують, чи знав підозрюваний своїх жертв.

Підозрюваним є 26-річний Андре Гордон

Раніше повідомлялося, що невідомі влаштували стрілянину біля залізничної станції у місті Канзас-Сіті, штат Міссурі. Інцидент стався під час святкування виграшу Суперкубку командою з американського футболу «Канзас-Сіті Чіф», спровокувавши паніку серед присутніх фанатів.

Раніше повідомлялося, що у метро Нью-Йорка невідомий влаштував стрілянину, унаслідок чого одна людина загинула і ще п'ятеро поранені.

Нагадаємо, жінка відкрила стрілянину в євангелістській церкві в техаському місті Лейквуд. Про це повідомляє телеканал Nbcdfw із посиланням на поліцію. Дві людини поранені – п'ятирічна дитина, яка перебуває у лікарні у критичному стані, а також 57-річний чоловік. Уточнюється, що стрілянину зупинили правоохоронці, жінку було ліквідовано.