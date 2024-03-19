«Вагнерівець» привселюдно розстріляв свого бізнес-партнера у ресторані (відео)

Після інциденту поліція приїхала майже миттєво. Стрілець не чинив опір і був затриманий

У зону бойових дій росіянин вирушив із колонії

У Росії колишній «вагнерівець», який повернувся з фронту, застрелив свого бізнес-партнера у ресторані Санкт-Петербурга. Момент злочину потрапив на камери спостереження і був опублікований у соцмережах.

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За даними росЗМІ, слідчий комітет зараз вивчає особу 40-річного уродженця Ленінграда Олексія Ісакова.

За первинною інформацією, предметом суперечки були 7 млн ​​рублів, які, переконаний Ісаков, йому заборгував його партнер.

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Вбитий партнер, мабуть, з розрахунками Олексія згоден не був, переговори про ці гроші велися досить давно.

Судячи з запису з камер кафе «Чебрець», партнери спокійно розмовляли в той момент, коли чоловік підняв руку з пістолетом з-під столу. Він вистрілив перший раз, жертва змогла встати і зробити крок убік, потім видно ще щонайменше три спалахи.

Після стрілянини Ісаков зробив кілька кроків та повернувся до свого столика. Щось узяв із тарілки та поклав у рот.

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Відомо, що частину суми вбитий приніс на зустріч. Як пишуть росЗМІ, Ісаков у недавньому минулому повернувся з фронту.

Судячи з усього, в зону бойових дій Ісаков вирушив із колонії. У травні 2021 року він отримав 3,5 року загального режиму, суд врахував попередні вироки та час під вартою.

Після інциденту поліція приїхала майже миттєво. Стрілець не чинив опір і був затриманий.

Раніше повідомлялося, що у Карелії, Росія, заарештували колишнього найманця приватної військової компанії «Вагнер» Ігоря Софонова, після звинувачень у вбивстві шістьох людей. Інцидент стався в серпні 2023 року в селі Дерев'яне Прионезького району Карелії. Два приватні будинки, розташовані за двісті метрів один від одного, стали місцем жорстоких убивств. У першому будинку було вбито батька і сина, а в другому – трьох чоловіків і жінку. Зловмисники спробували спалити будинки, щоб замести сліди злочинів.

Нагадаємо, раніше один із «вагнерівців» зізнався у вбивстві 400 людей з Бахмута.