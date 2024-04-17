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Спікер Палати представників назвав остаточну дату голосування за допомогу Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Спікер Палати представників назвав остаточну дату голосування за допомогу Україні
Джонсону можуть знадобитися демократи, щоб прийняти законопроєкти про зовнішню допомогу – і врятувати свою посаду
фото з відкритих джерел

Спікер Палати представників Майк Джонсон стикається зі значними тиском щодо внесення змін до пакета зовнішньої допомоги

Палата представників у суботу голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Про це повідомляє видання СNN з посиланням на заяву спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона.

У записці до членів Конгресу Джонсон повідомив, що голосування відбудеться в суботу ввечері, зокрема за українським часом – в ніч на неділю.

Як зазначає видання, спікер стикається зі значними тиском щодо внесення змін до пакета зовнішньої допомоги, запропонованого на початку цього тижня – і не лише з боку найбільш правих членів парламенту. У той час як члени фракції консервативної партії Палати представників б'ють на сполох щодо безпеки кордонів і законопроєктів про зовнішню допомогу ще з засідання фракції у вівторок, тепер ці крики перекинулися на рядових членів парламенту.

Поміркована республіканка з Нью-Йорка Ніколь Малліотакіс закликала Джонсона «повернутися до Байдена і Шумера і сказати їм, що йому потрібні заходи з безпеки кордонів, щоб пропустити іноземну допомогу». У своєму листі до членів Палати представників Джонсон заявив, що він запропонує законопроєкт про імміграцію, який буде схожий на законопроєкт Палати представників HR 2.

«Усе це додається до найсильнішого тиску, з яким Джонсон зіткнувся щодо свого майбутнього за короткий час перебування на посаді спікера. У вівторок депутат Томас Массі від штату Кентуккі заявив, що стане співавтором пропозиції депутата Марджорі Тейлор Грін про відставку, яка в разі ухвалення позбавить Джонсона посади спікера, що змусило спікера демонстративно заявити журналістам, що він не збирається йти у відставку», – зазначають журналісти.

СNN також зазначає, оскільки республіканці контролюють Палату представників з мінімальною перевагою, Джонсону можуть знадобитися демократи, щоб прийняти законопроєкти про зовнішню допомогу – і врятувати свою посаду, якщо пропозиція про відставку буде прийнята.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Джо Байдена висловила готовність розглянути окремі законопроєкти про фінансування для союзників, зокрема України, які підготував спікер Палати представників Майк Джонсон.

Як повідомлялося, законопроєкт, який передбачає виділення допомоги Україні, може бути проголосований у Палаті представників США вже у п'ятницю.

До слова, спікер Палати представників Майк Джонсон показав чотири окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю, Тайваню та інших пріоритетів національної безпеки. Кевін Херн від республіканців зауважив, що поточний план не містить жодних положень про кордон з Мексикою. Видання пише, що це може викликати критику з боку жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив, що Конгресмени повернулися до обговорення варіантів майбутнього пакету допомоги для України після великодньої перерви.

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Теги: США фінансування Україна

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