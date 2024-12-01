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Стало відомо, що росіяни зробили із дитячим табором «Артек» у Криму

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Стало відомо, що росіяни зробили із дитячим табором «Артек» у Криму
Молоде покоління виховують так, аби воно було лояльним до окупантів
фото з відкритих джерел

Замість відпочинку, діти мають відпрацювати обов'язкові години

В анексованому Криму діти у захопленому Росією центрі відпочинку «Артек» змушені щонайменше шість годин на тиждень займатися виробництвом допомоги для російської армії. Про це повідомив Центр національного супротиву.

За інформацією центру, днями довелося артеківцям зібрати 223 кілограми оливок, які відправили військовим путінської армії. І такі «волонтерські» акції місцеві колаборанти проводять регулярно.

Також у ЦНС повідомили, що практика залучення населення до підтримки армії Путіна дуже поширена на тимчасово окупованих територій України. Головною метою є викривлення правди про мету вторгнення Росії в Україну та виховання лояльності у молодого покоління до окупантів.

«Центр національного спротиву нагадує, що кожен, хто причетний до такого «промивання» мізків юних українців понесе покарання за злочин», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2023 року росіяни офіційно перейменували Сімферопольський готель «Україна» на «Сімферополь Гранд готель». Представники готелю тоді заявили, що зміна назви не пов'язана з політичною ситуацією, вона відбулася у зв'язку з ребрендингом об'єкта.

Голова підконтрольної РФ громадської палати Криму Олександр Форманчук тоді запевнив, що в регіоні не ведуть роботу з перейменування об'єктів, створених у радянський період. Зміна назви, на його думку, викликана бізнес-інтересами власника.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може визнати окуповані території російськими. Зокрема, Київ готовий повернути Крим дипломатичним шляхом, а не військовим.

Як повідомлялося, Меджліс кримськотатарського народу заявив, що обов'язковою умовою для ведення офіційних переговорів з питання завершення російсько-української війни має бути умова відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Натомість поступки територіями вважаються неприпустимими.

До слова, у 2023-2024 навчальному році лише 0,8% дітей мали можливість вивчати українську мову в школах Криму.

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Теги: Меджліс бізнес Сімферополь Володимир Зеленський Україна окуповані території президент готель злочин населення росіяни

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