За словами міністра транспорту, російські солдати відправляють награбоване через служби доставки до своїх домівок

Міністр транспорту РФ та колишній губернатор Курської області Роман Старовойт визнав факт мародерства серед російських військових у селах Глушковського району на Курщині. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«З приводу мародерства. Учора обговорювалося на нараді із силовими відомствами. Є факти мародерства як серед цивільних осіб, так і військових... Є факти, що награбоване відправляється через служби доставки», – сказав Старовойт на зустрічі з жителями Глушковського району.

Раніше про мародерство військовими РФ залишених місцевими жителями будинків у Курській області повідомляли лише українські офіційні особи. Натомість пропагандистські ЗМІ навпаки стверджували, що мародерством нібито займається українська армія.

11 листопада поширювалася інформація, що українські військові нібито розграбували будинки у селищі Глушково Курської області РФ. Пізніше таке повідомлення відредагували, бо з'ясувалося, що населений пункт ніколи не перебував під контролем Збройних сил України.

Нагадаємо, біженці села Ольгівка Курської області звернулися до російського диктатора Володимира Путіна із закликом «закінчити цю прокляту війну». Мешканці села бідкаються, що через війну вони залишилися без житла, а в евакуації їм не вистачає виплат від влади для оренди житла.

Відомо, що Росія зібрала у Курській області 50 тис. солдатів, зокрема і північнокорейських. Вони готуються до наступальних дій.

До слова, ISW повідомляв, що російська армія уже кілька місяців збирає сили для майбутнього контрнаступу та витіснення Збройних сил України з російської території. Однак чисельність військового угруповання росіян у Курській області не є катастрофічною.