Офіційно: США нададуть Україні пакет допомоги на $200 млн

Україна отримає цілком нові системи протиповітряної оборони

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки (США) підтвердив виділення Україні нового пакета військової допомоги на загальну суму $200 млн. Про це він сказав під час засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн» у столиці Бельгії.

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«Я радий, що США оголосить наступний пакет оборонної допомоги Україні, який становить $200 млн», – сказав голова Пентагону.

Цей пакет включає також боєприпаси 155-мм та 105-мм, а також «цілком нові системи протиповітряної оборони, які будуть незабаром доставлені в Україну».

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Крім того, додав Остін, до оборонного пакета від Штатів увійдуть ракети, повітряні боєприпаси, протитанкова зброя та необхідне озброєння для боротьби з російськими дронами.

Таким чином, загальне зобов'язання Америки становитиме $43 млрд з початку війни.

Нагадаємо, раніше Сполучених Штатів Америки заявили, що у них достатньо ресурсів для одночасної підтримки України та Ізраїлю. Американці вже готують чергові пакети допомоги для двох країн.