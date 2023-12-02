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Ліквідували чотирьох окупантів у їхньому окопі: нацгвардійці влаштували ворогам «сюрприз»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ліквідували чотирьох окупантів у їхньому окопі: нацгвардійці влаштували ворогам «сюрприз»
Нацгвардієць із позивним «Нео»
фото: Ігор Клименко/Telegram

Бійці бригади «Буревій» натрапили на позиції і впевнено спустились в окоп росіян

Нацгвардієць із позивним «Нео» разом із побратимом «Вєнєю», бійці бригади «Буревій», влаштували ворогам несподіваний «сюрприз» – ліквідували чотирьох окупантів прямо в їхньому окопі. Про це розповів голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Уночі під час виконання бойового завдання вони мали дістатись до окопів свого підрозділу, які знаходилися досить близько від позицій ворога. Розуміючи це, за умов поганої видимості, їм вдалося пройти непоміченими майже впритул до окопів противника», – написав Клименко.

Бійці бригади «Буревій» натрапили на позиції і впевнено спустились в окоп солдатів росіян. Четверо окупантів явно не очікували такої зухвалості. «Нео» відкрив вогонь на ураження.

«Після цього вони повернулися до свого підрозділу і продовжили виконувати бойове завдання», – підсумував голова МВС.

Нагадаємо, українські бійці третьої окремої штурмової бригади показали драматичні кадри, зняті під артилерійським та мінометним обстрілом ворога – закріплення на позиціях після штурмових дій під Бахмутом. На відео – робота в складних бойових умовах на підступах до села Андріївка.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти примушують під Бахмутом свою ж піхоту пересуватися замінованими полями і мінують шляхи відходу солдатам, щоб ті не відступали.

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Теги: буревій Ігор Клименко

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