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Як Путін перейменує СВО: окупант розповідає дружині чутки з фронту (перехоплення)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Як Путін перейменує СВО: окупант розповідає дружині чутки з фронту (перехоплення)
Путін хоче перейменувати спеціальну воєнну операцію
фото з відкритих джерел

ЗСУ тримають противника у тонусі

Російський військовий розповідає дружині, як йому ведеться на фронті та нарікає на втрати. Каже, у них за день убило командира роти, командира взводу і командира відділення. Про це йдеться у перехопленні, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Тим часом, ЗСУ тримають противника у тонусі. «Хохлы по лесам бродят, за*бали», – скаржиться окупант.

Військовий також розповідає, що Путін незабаром перейменує «спеціальну воєнну операцію».

«Слух такой прошел, что будет не сво, а контртеррористическая операция».

Раніше російський військовий розповідав співрозмовнику про нібито захоплення танка Leopard, примусове відправлення людей у атаки та начебто участь дітей у боях. 

Також черговий російський окупант поскаржився на будні війни в Україні, великі втрати та байдужість командування. Військовий РФ попросив дружину витягти його з фронту.

Між іншим, нещодавно, російський окупант розповів про успішну операцію українських захисників, під час якої було ліквідовано майже всю роту загарбників. Про це свідчить перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Теги: путін втрати перехоплення Міноборони Міноборони РФ

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