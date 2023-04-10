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Окупанти активізували розвідку дронами: чим це загрожує

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти активізували розвідку дронами: чим це загрожує
Російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10»
фото ілюстративне

Якість БПЛА, які застосовують окупанти, погіршилася, що може бути пов'язано із санкціями

Активізація безпілотників ворога уздовж лінії фронту та узбережжя може свідчити про те, що російські загарбники найближчим часом готують атаки. Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

«Безпілотники активні і збір інформації в цьому випадку говорить про те, що ворог вишукує нові способи ураження на дистанції. Тобто вони збирають інформацію про те, яке ураження буде максимально ефективним. Саме активізація БПЛА вздовж лінії фронту та узбережжя говорить про те, що цілком імовірно можуть бути підготовлені якісь атаки», – сказала вона.

Також Гуменюк підтвердила інформацію про те, що якість БПЛА, які застосовують окупанти, погіршилася, що може бути пов'язано із санкціями.

«Так, ми спостерігаємо таке явище. І, дійсно, це, цілком імовірно, відбиваються ті самі санкції, які мають запрацювати і відбиватися також на бойовій ситуації», – зазначила речниця.

При цьому наголошується, що ворога не можна недооцінювати.

Нагадаємо, триває 411-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито 58 атак противника на зазначених напрямках.

Теги: окупанти війна безпілотник

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