Росіяни атакували амбулаторію на Дніпропетровщині, загинув 30-річний лікар

Нікопольщина, що в Дніпропетровській області, весь день була під атакою росіян

Внаслідок влучання по амбулаторії загинув 30-річний лікар. Його колега зазнала поранень – зараз медики борються за її життя

Російські окупанти атакували Нікопольський район, унаслідок влучання по амбулаторії загинув 30-річний лікар. Про це повідомляє Міністкрство охорони здоров'я.

«Нікопольщина, що в Дніпропетровській області, весь день була під атакою росіян. Внаслідок влучання по амбулаторії загинув 30-річний лікар. Його колега зазнала поранень – зараз медики борються за її життя», – йдеться у повідомленні.

В районі загинула ще одна жінка. Загалом відомо про п’ятьох поранених на Нікопольщині фото: МОЗ

За даними МОЗ, у районі загинула ще одна жінка. Загалом відомо про п’ятьох поранених.

Нагадаємо, Російська Федерація сьогодні атакувала Кривий Ріг. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку. Також в ніч проти 11 листопада у Миколаєві виникли пожежі у житлових будинках. Місто атакували російські ударні дрони. Голова Миколаївської ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу в житлових будинках в місті сталися пожежі, всі відповідні служби оперативно виїхали на місця для ліквідації наслідків.

Також в ніч проти 11 листопада окупанти завдали три авіаудари по Запоріжжю. За попередніми даними, внаслідок атаки загинув чоловік. Серед постраждалих – дівчина 15 років та два хлопчики чотирьох та 17 років.