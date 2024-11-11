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У Миколаєві оголошено жалобу за жертвами нічної атаки РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Миколаєві оголошено жалобу за жертвами нічної атаки РФ
Від самого ранку комунальні служби ліквідовують наслідки дронової атаки по Миколаєву
фото: ДСНС України, Facebook

Жертвами російського терориста у Миколаєві стали п'ять цивільних людей

У Миколаєві завтра, 12 листопада, оголосили День жалоби за жертвами нічної атаки російських військ на місто. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram у понеділок, 11 листопада. 

«Завтра в нашому місті оголошено День жалоби за нашими містянами, які загинули внаслідок  атаки російських агресорів 11 листопада. Жертвами російського терориста стали п'ять цивільних людей», – написав Сєнкевич.

Мер Миколаїва висловив щирі співчуття родинам загиблих. З його слів, від самого ранку комунальні служби ліквідовують наслідки дронової атаки по Миколаєву.

Нагадаємо, в ніч проти 11 листопада у Миколаєві виникли пожежі у житлових будинках. Місто атакували російські ударні дрони. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Голова Миколаївської ОВА повідомив, що внаслідок обстрілу в житлових будинках в місті сталися пожежі, всі відповідні служби оперативно виїхали на місця для ліквідації наслідків. 

Також в ніч проти 11 листопада окупанти завдали три авіаудари по Запоріжжю. За попередніми даними, внаслідок атаки загинув чоловік. Серед постраждалих – дівчина 15 років та два хлопчики чотирьох та 17 років.

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Теги: Миколаїв місто обстріл

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