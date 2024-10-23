Названо автомобілі, які найчастіше викрадають в Україні

Найбільше автокрадіжок стабільно фіксується у Донецькій та Херсонській області

765 авто викрали від початку року в Україні – це найнижчий показник від початку великої війни. До порівняння, за той самий час торік було зафіксовано майже вдвічі більше подібних злочинів – 1,2 тис. угони. Про це з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ повідомляє Опендатабот.

Пік активності автокрадіїв припав на початок повномасштабної війни – 11,7 тис. випадків. Загалом за три роки зафіксовано 15274 викрадених авто.

Кількість викрадених авто у січні-вересні інфографіка Опендатабот

Найбільше автокрадіжок стабільно фіксується у Донецькій та Херсонській області – 256 та 166 випадків. Загалом це половина – 55% від загальної кількості викрадених авто у 2024 році.

А ось третє місце цьогоріч посіла Волинська область із 104 крадіжками – 13.6% від загальної кількості. Ще рік тому антирейтинг замикала Дніпропетровщина з показником у 137 викрадених авто або 11%. Втім, цьогоріч ситуація в регіоні покращилась аж на дві позиції в рейтингу.

Де крадуть машин найбільше інфографіка Опендатабот

Традиційно, найбільше крадуть легкових автомобілів – 516 транспортних засобів або 67.5% у 2024 році. Наслідують вантажівки та мотоцикли – 98 та 42 випадки відповідно. Минулого року популярністю також користувалися автопричепи – 113 справ.

Який транспорт крадуть найчастіше інфографіка Опендатабот

Загалом протягом великої війни вкрали найбільше ВАЗів (2107 та 21063) – 2,4 тис., ГАЗів – 1 тис. та Renault – 750 автівок (переважно, Duster). Переважно, цей топ відбиває дані за 2022 рік, коли була рекордна кількість угонів.

Втім слід зауважити, що рік до року топ авто змінюється: так, у 2023 році у трійці лідерів Volkswagen посунув Renault.

Цьогоріч найбільш популярними серед крадіїв стали автівки марки Nissan – 61 викрадення (8%). ВАЗ та Volkswagen також тримаються у трійці лідерів – 57 (7.5%) та 53 (6.9%) машини.

Які марки авто крадуть найчастіше інфографіка Опендатабот

Серед моделей найбільше постраждали від рук злочинців Mitsubishi L200 – 17 випадків. Ще 15 автівок вкрали моделі Nissan Navara, а Volkswagen-Transporter вподобали лише 14 злочинців.

Раніше поавідомлялося, у Рівному правоохоронцям довелося ганятися за 14-річним хлопцем. Він тікав на викраденому авто. Про це повідомляє Національна поліція України. Правоохоронці помітили автомобіль Mitsubishi Pajero, який наїхав на бордюрний камінь і, побачивши поліцейське авто, почав тікати. Інспектори передали інформацію в радіоефір і розпочали переслідування. Своєю чергою водій ігнорував вимоги зупинитися, порушував правила дорожнього руху і створював аварійні ситуації.