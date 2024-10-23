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Опалювальний сезон на Донеччині під загрозою: ОВА повідомила деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Опалювальний сезон на Донеччині під загрозою: ОВА повідомила деталі
Раніше повідомлялося, що опалювального сезону в Покровську цього року не буде
фото з відкритих джерел

Опалення буде у Краматорську, Слов'янську, Добропіллі та Дружківці

У Донецькій області опалювальний сезон опинився під загрозою. Причиною цьому стали активні бойові дії та безперервні російські обстріли. Про це заявив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону.

Філашкін зазначив, що опалення буде у великих містах, а саме – у Краматорську, Слов'янську, Добропіллі, Дружківці.

«Будемо робити все можливе і неможливе, щоб у нас був опалювальний сезон легший в місті Костянтинівка, тому що там велика кількість людей залишається теж», – каже він.

Очільник ОВА наголосив, що ворог продовжує кожного дня обстрілювати це місто. Посадовець закликав людей виїжджати, адже російські обстріли не припиняються, що становить небезпеку для місцевих.

Раніше стало відомо, що опалювального сезону в Покровську Донецької області цього року не буде.

Нагадаємо, уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.

Як повідомлялося, 14 жовтня 2024 року Київ розпочав опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до восьми градусів тепла протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання. Харків також готовий розпочати опалювальний сезон, однак не поспішає цього робити через хорошу погоду.

До слова, опалювальний сезон в Одесі під загрозою – великі районні котельні не облаштовані генераторами і можуть зупинитися у випадку блекауту. Така ситуація є реальною через те, що газопоршневі когенераційні машини, які мали бути встановлені, й досі не прибули до міста.

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Теги: Донеччина окупанти обстріл опалення

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