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Знищили майже полк окупантів: розвідка повідомила деталі спецоперації на Харківщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Знищили майже полк окупантів: розвідка повідомила деталі спецоперації на Харківщині
Розвідка здійснила комплексну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці
скріншот з відео

Українські бійці знищили три мотострілецькі батальйони, загін «шторм» та розвідувальну роту сьомого окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу збройних сил РФ

Підрозділи Головного управління розвідки «Артан», Kraken та Міжнародний легіон здійснили комплексну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Результатом операції стало захоплення батальйонного району оборони противника, знищення трьох мотострілецьких батальйонів, загону «шторм» та розвідувальної роти сьомого окремого мотострілецького полку 11 армійського корпусу збройних сил РФ.

«Також під час штурмових дій взято в полон чергових московитів, що допоможе повернути з російської неволі захисників України. Після зачистки 400 гектарів лісового масиву на північ від Липців становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене та близьке до безнадійного», – йдеться в повідомленні.

Розвідники зазначають, особливістю операції стало те, що вдалося завести піхоту 13 бригади НГУ «Хартія» з низькими втратами.

Нагадаємо, у Курській області росіяни вклинюються у фланг Збройним силам України, а також безуспішно штурмують позиції українських захисників на Донеччині. На Харківщині аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не помітили значного просування окупантів.

До слова, військові Третьої штурмової бригади успішно провели контратаку в Харківській області, під час якої взяли в полон кількох російських солдатів.

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Теги: розвідка ГУР Харківщина війна окупанти

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