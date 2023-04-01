Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Загроза ракетного удару з моря зросла: скільки «Калібрів» РФ тримає напоготові

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Загроза ракетного удару з моря зросла: скільки «Калібрів» РФ тримає напоготові
У Чорному морі перебувають три ворожих ракетоносії
фото з відкритих джерел

Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Станом на ранок 1 квітня російські окупанти тримають на бойовому чергуванні у Чорному морі три ракетоносії з 20 «Калібрами» на борту. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Шторм в морі вщух і корабельне угруповання ворога нарощується, зокрема збільшилась кількість ракетоносіїв. На даний час ми фіксуємо три ракетоносії - два надводні і один підводний. У такому випадку сумарний залп «Калібрів» може сягати 20 і вірогідність ракетного удару зростає. Загроза дуже висока», – сказала Гуменюк.

Вона додала, що активність ворожої авіації наразі низька, але ситуація може динамічно змінюватись.

Раніше повідомлялося, що вибухи на залізниці у тимчасово окупованому Джанкої значно зменшили запас «Калібрів», якими Росія атакує Україну.

Нагадаємо, ввечері 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої на Кримському півострові пролунало кілька вибухів. Зокрема, БПЛА атакували аеродром, військове містечко, залізничний вузол. Пізніше у ГУР Міноборони України підтвердили успішний удар по залізниці й знищення партії російських «Калібрів». Після вибухів у Джанкої введений режим надзвичайної ситуації.

Читайте також: Вибухи у Джанкої: аналітики припустили, яка техніка РФ постраждала (супутникові знімки)
Теги: Чорне море ракета росія війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ повідомили, як вибухи в Джанкої вплинули на кількість «Калібрів» у Чорному морі
ЗСУ повідомили, як вибухи в Джанкої вплинули на кількість «Калібрів» у Чорному морі
Вчора, 09:00
У Запоріжжі в результаті ракетного удару пошкоджено 55 приватних будинків
Ракетний удар по Запоріжжю, масований обстріл Херсонщини: яка ситуація в регіонах
Сьогодні, 09:41
15 лютого поточного року в небі над Київом було зафіксовано 6 «повітряних кульок»
Російські «повітряні кулі» в українському небі: агресор готує новий напрямок ракетних атак?
Вчора, 14:14

Події в Україні

Розмінування звільнених територій: сапери показали «подарунки» від окупантів (фото)
Розмінування звільнених територій: сапери показали «подарунки» від окупантів (фото)
Наступ Росії на Донбасі провалився – британська розвідка
Наступ Росії на Донбасі провалився – британська розвідка
Загроза ракетного удару з моря зросла: скільки «Калібрів» РФ тримає напоготові
Загроза ракетного удару з моря зросла: скільки «Калібрів» РФ тримає напоготові
Ракетний удар по Запоріжжю, масований обстріл Херсонщини: яка ситуація в регіонах
Ракетний удар по Запоріжжю, масований обстріл Херсонщини: яка ситуація в регіонах
З окупаційних військ на Луганщині втекли 50 військових
З окупаційних військ на Луганщині втекли 50 військових
Окупанти накрили Херсонщину масованим вогнем, є жертви
Окупанти накрили Херсонщину масованим вогнем, є жертви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
«Майбутнє буде повне кривавих подій між московською і українською нацією». Пророчі цитати Миколи Міхновського
6686
Фото московських батюшок у Лаврі шокувало мережі (фото)
6263
У Києві почався аптечний ажіотаж (фото)
6125
Частина окупантів штурмує Бахмут, інша – тікає з військових частин: як пройшов день на фронті
5423
«Я не прогнувся під Путіна». Лукашенко «вибухнув» виправданнями
4888
Авіатроща, в якій загинув міністр Монастирський. Стало відомо, як просувається розслідування

Новини

Ворог окопується на півдні і намагається взяти Бахмут під повний контроль – Генштаб
Сьогодні, 06:39
МВС сформувало вісім бригад «Гвардії наступу». Прийом заявок продовжили (відео)
Вчора, 23:14
НАТО повноцінно поновлює роботу представництва у Києві
Вчора, 17:31
Частина України знову пірне в похолодання: яка погода буде на початку квітня
Вчора, 13:50
Десятки ракет і «Шахедів»: Генштаб повідомив подробиці нічного удару по Харкову
Вчора, 06:53
Генерал США назвав виклики, що стоять перед весняним контрнаступом ЗСУ
Вчора, 06:47

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту