Загроза ракетного удару з моря зросла: скільки «Калібрів» РФ тримає напоготові

Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Станом на ранок 1 квітня російські окупанти тримають на бойовому чергуванні у Чорному морі три ракетоносії з 20 «Калібрами» на борту. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

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«Шторм в морі вщух і корабельне угруповання ворога нарощується, зокрема збільшилась кількість ракетоносіїв. На даний час ми фіксуємо три ракетоносії - два надводні і один підводний. У такому випадку сумарний залп «Калібрів» може сягати 20 і вірогідність ракетного удару зростає. Загроза дуже висока», – сказала Гуменюк.

Вона додала, що активність ворожої авіації наразі низька, але ситуація може динамічно змінюватись.

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Раніше повідомлялося, що вибухи на залізниці у тимчасово окупованому Джанкої значно зменшили запас «Калібрів», якими Росія атакує Україну.

Нагадаємо, ввечері 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої на Кримському півострові пролунало кілька вибухів. Зокрема, БПЛА атакували аеродром, військове містечко, залізничний вузол. Пізніше у ГУР Міноборони України підтвердили успішний удар по залізниці й знищення партії російських «Калібрів». Після вибухів у Джанкої введений режим надзвичайної ситуації.