За добу росіяни обстріляли Херсонщину більше 70 разів

За вчорашній день окупанти випустили 495 снарядів по Херсонщині

Протягом минулої доби Херсонська область зазнала 71 обстріл. Ворог випустив 495 снарядів. 23 з них – влучили у обласний центр. Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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«Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; лінію електропередач; територію судозаводу Корабельного району міста та зернового терміналу Бериславського району», – повідомив Олександр Прокудін.

Він також зазначив, що за минулу добу немає жертв серед місцевих жителів.

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Також Олександр Прокудін додав, що з деокупованої території Херсонської області було евакуйовано ще 61 людину.

Нагадаємо, що сьогодні вночі окупанти поцілили дві ракети у приватний сектор Запоріжжя. Унаслідок обстрілу було зруйновано один приватний будинок та пошкоджено десятки сусідніх осель. Повідомляють про двох загиблих: чоловіка та 11- річну дитину.

Також 8 квітня російські загарбники накрили вогнем населені пункти Куп'янського району у Харківській області. Унаслідок атаки загинули дві людини, одну жінку поранено.