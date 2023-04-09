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За добу росіяни обстріляли Херсонщину більше 70 разів

Софія Сидоренко
glavcom.ua
За добу росіяни обстріляли Херсонщину більше 70 разів
Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області
фото ілюстративне

За вчорашній день окупанти випустили 495 снарядів по Херсонщині

Протягом минулої доби Херсонська область зазнала 71 обстріл. Ворог випустив 495 снарядів. 23 з них – влучили у обласний центр. Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області; лінію електропередач; територію судозаводу Корабельного району міста та зернового терміналу Бериславського району», – повідомив Олександр Прокудін.

Він також зазначив, що за минулу добу немає жертв серед місцевих жителів.

Також Олександр Прокудін додав, що з деокупованої території Херсонської області було евакуйовано ще 61 людину.

Нагадаємо, що сьогодні вночі окупанти поцілили дві ракети у приватний сектор Запоріжжя. Унаслідок обстрілу було зруйновано один приватний будинок та пошкоджено десятки сусідніх осель. Повідомляють про двох загиблих: чоловіка та 11- річну дитину. 

Також 8 квітня російські загарбники накрили вогнем населені пункти Куп'янського району у Харківській області. Унаслідок атаки загинули дві людини, одну жінку поранено.

 

 

Теги: окупанти обстріл будинок ворог росіяни Херсонщина

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