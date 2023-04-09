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Колаборанти злякалися вибухів у Мелітополі і розповіли важливу інформацію: деталі

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Колаборанти злякалися вибухів у Мелітополі і розповіли важливу інформацію: деталі
Іван Федоров підбив пісумки інтенсивних вибухів на тимчасово окупованій території Запорізької області
фото: slovoidilo.ua

Після вибухів у Мелітополі активно почали замінювати колаборантів

Протягом останніх двох тижнів збільшилась інтенсивність вибухів на ворожих військових базах. Про це повідомив мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров у марафоні «Єдині новини». 

«За два тижні на тимчасово окупованій частині Запорізької області було знищено більш ніж 15 військових угруповань ворога, з них сім було безпосередньо на території міста Мелітополь», – заявив Федоров.

Федоров зазначає, що росіяни «не встигали» слідкувати за своєю технікою на аеродромі в Мелітополі. Упродовж трьох днів ворог звозив свою техніку, обладнання та боєприпаси, а «потім все це вибухнуло». Така ж ситуація була і на території мелітопольского депо. Росіяни також привезли туди свою техніку, а протягом тижня відбулося кілька вибухів саме у локомотивному депо.

«Що є цікавим, що одразу після вибухів на мелітопольському депо, колаборанти почали виходити на зв’язок з силовими структурами України, з місцевою владою нашою, і розповідати, хто безпосередньо керує тепловозами, хто – електровозами ... і тепер це сполучення майже закрито», – повідомив Федоров.

За словами мера Мелітополя, колаборанти в паніці. 

Крім того, за словами Федорова, останні два тижні, тобто після інтенсивних вибухів, у Мелітополі активно почали замінювати колаборантів. Протягом цього часу було замінено чотири так звані «голови» місцевих адміністрацій.

Нагадаємо, що раніше Федоров заявляв, що протягом двох останніх тижнів окупанти в Мелітополі на Запоріжжі втрачають «надважливий» вантаж, який звозять гелікоптерами і це викликає справжню паніку у загарбників.

Теги: окупанти боєприпаси Іван Федоров Мелітополь ворог росіяни

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