Окупанти атакували Нікополь дронами-камікадзе

У небі над прибережними територіями Нікополя помічені ворожі дрони

Ворожий дрон атакував берегову зону Нікополя

У суботу, 8 жовтня, вранці над Нікополем були помічені два дрони–камікадзе. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

«В повітрі помічено два дрони-камікадзе. Один з них щойно атакував берегову зону Нікополя, інший кружляє над містом», – написав він у Telegram-каналі близько 9 години ранку.

Близько 12 години у небі над прибережними територіями Нікополя знову помічені ворожі дрони. «Прибережні території, увага - в повітрі знову «Шахіди»!» – повідомив мер.

Євтушенко закликав містян бути максимально обережними.

Нагадаємо, у ніч на 8 жовтня окупанти випустили по Дніпропетровщині майже 80 снарядів з «Градів».

8 жовтня вранці на Миколаївщині українські захисники з кулемета збили ворожий дрон-камікадзе.

Сили ППО ввечері 7 жовтня збили три ворожі безпілотники іранського виробництва.

6 жовтня ЗСУ збили шість ворожих дронів-камікадзе над Одеською та Миколаївською областями.