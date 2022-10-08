Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували Нікополь дронами-камікадзе

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти атакували Нікополь дронами-камікадзе
У небі над прибережними територіями Нікополя помічені ворожі дрони
фото з відкритих джерел

Ворожий дрон атакував берегову зону Нікополя

У суботу, 8 жовтня, вранці над Нікополем були помічені два дрони–камікадзе. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

«В повітрі помічено два дрони-камікадзе. Один з них щойно атакував берегову зону Нікополя, інший кружляє над містом», – написав він у Telegram-каналі близько 9 години ранку.

Близько 12 години у небі над прибережними територіями Нікополя знову помічені ворожі дрони. «Прибережні території, увага - в повітрі знову «Шахіди»!» – повідомив мер.

Євтушенко закликав містян бути максимально обережними.

Нагадаємо, у ніч на 8 жовтня окупанти випустили по Дніпропетровщині майже 80 снарядів з «Градів».

8 жовтня вранці на Миколаївщині українські захисники з кулемета збили ворожий дрон-камікадзе.

Сили ППО ввечері 7 жовтня збили три ворожі безпілотники іранського виробництва.

6 жовтня ЗСУ збили шість ворожих дронів-камікадзе над Одеською та Миколаївською областями.

Читайте також: Чи змінять іранські дрони хід війни? ISW зробив аналіз
Теги: Дніпропетровщина окупанти війна росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожий дрон згорів ущент
Українські воїни з кулемета збили іранський дрон-камікадзе (відео)
Сьогодні, 12:10
Сили ППО збили три дрони-камікадзе Shahed-136 на півдні України
ЗСУ збили ще три ворожі дрони-камікадзе на півдні України
Вчора, 23:48
Росія доставила в Білорусь дрони-камікадзе
Росія доставила в Білорусь дрони-камікадзе
Вчора, 19:13

Події в Україні

Росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту
Росіяни встановили власника фури, яка вибухнула на Кримському мосту
В окупованому Донецьку – масштабна пожежа після вибухів
В окупованому Донецьку – масштабна пожежа після вибухів
Ворог визнав загибель командира роти снайперів та чотирьох його підлеглих
Ворог визнав загибель командира роти снайперів та чотирьох його підлеглих
Голова МЗС Естонії привітав українські спецслужби з вибухом на Кримському мосту
Голова МЗС Естонії привітав українські спецслужби з вибухом на Кримському мосту
Окупанти атакували Нікополь дронами-камікадзе
Окупанти атакували Нікополь дронами-камікадзе
В окупованому Криму з’явилися нові проукраїнські листівки (фото)
В окупованому Криму з’явилися нові проукраїнські листівки (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Чи забере Україна Кубань? Зеленський прояснив позицію
59K
Води і хліба немає: мати рашиста обматюкала Путіна у його день народження (аудіо)
36K
ЗСУ допускають загрозу нової атаки на Київ
24K
На Запорізькій АЕС масштабна аварія: що сталося
12K
На Кримському мості стався вибух: перші фото та відео
12K
Путін знайшов крайніх, або Як російська пропаганда втратила свідомість

Новини

РФ показала фуру, що вибухнула на Кримському мосту (відео)
Сьогодні, 13:39
Вибух на Кримському мосту. СБУ обіцяє все розповісти після перемоги
Сьогодні, 13:12
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
Сьогодні, 11:41
Окупанти скасували всі поїзди на Крим
Сьогодні, 10:40
Росія заявила про теракт на Кримському мосту
Сьогодні, 09:21
ЗСУ знищили понтонну переправу і відбили 17 атак ворога - Генштаб
Сьогодні, 07:28

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту