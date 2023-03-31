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Окупанти передислоковуються. «Південь» назвав причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти передислоковуються. «Південь» назвав причину
фото ілюстративне

Росіяни не відчувають впевненості в своїх командирах та силах

Російські загарбники очікують на контрнаступ ЗСУ та постійно передислоковуються. Про це повідомила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Ми бачимо, що вони (окупанти – «Главком») переформатовуються постійно, вони постійно змінюють місця дислокації. Оскільки розуміють, що до того як почнеться той самий страшний контрнаступ, ми проводимо низку заходів, щоб виснажити їхню логістику. Щоб скоротити їхню чисельність. Тобто все, що підготує їх до відповідних правильних жестів, як ми це поміж собою називаємо», – зазначила вона.

Гуменюк пояснила, що те, що окупанти намагаються облаштовувати оборонні рубежі говориться про те, що вони не відчувають впевненості в командирах та силах.

«Хоча їхня кількість досить велика, переконлива, озброєння є. Але запаси, боєприпаси, вони суттєво зменшені нашою бойовою роботою», – додала речниця.

Нагадаємо, Україна готується до весняного контрнаступу. Він має розпочатись протягом квітня-травня. Терміни наступальних дій також пов'язані з погодними умовами.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, чому майбутній контрнаступ потребує тиші.

Також Зеленський повідомив, чому затримується анонсований контрнаступ ЗСУ.

Читайте також: Контрнаступ. Годі підганяти військових
Теги: наступ контрнаступ ЗСУ окупанти війна

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