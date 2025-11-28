Головна Країна Події в Україні
Запоріжжя: окупанти атакували пожежно-рятувальний підрозділ (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Запоріжжя: окупанти атакували пожежно-рятувальний підрозділ (фото)
Пошкоджені будівля підрозділу та техніка
фото: ДСНС

Особовий склад знаходився в укритті

У Запоріжжі російська терористична армія атакувала пожежно-рятувальний підрозділ БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок атаки пошкоджені будівля підрозділу та техніка. Особовий склад знаходився в укритті та не постраждав.

Запоріжжя: окупанти атакували пожежно-рятувальний підрозділ (фото) фото 1

«Країна-терорист, не маючи жодних моральних чи правових цінностей, всупереч міжнародним конвенціям і нормам, продовжує атаки на українських надзвичайників – тих, хто попри постійну небезпеку рятує та допомагає населенню», – наголошує ДСНС.

Запоріжжя: окупанти атакували пожежно-рятувальний підрозділ (фото) фото 2

Раніше російська терористична армія вдарила FPV-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю після ліквідації пожежі в Оріхові Запорізької області. Внаслідок чого було поранено людину.

Теги: ДСНС рятувальники Запоріжжя

Події в Україні

