Запоріжжя: окупанти атакували пожежно-рятувальний підрозділ (фото)

Особовий склад знаходився в укритті

У Запоріжжі російська терористична армія атакувала пожежно-рятувальний підрозділ БпЛА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок атаки пошкоджені будівля підрозділу та техніка. Особовий склад знаходився в укритті та не постраждав.

«Країна-терорист, не маючи жодних моральних чи правових цінностей, всупереч міжнародним конвенціям і нормам, продовжує атаки на українських надзвичайників – тих, хто попри постійну небезпеку рятує та допомагає населенню», – наголошує ДСНС.

Раніше російська терористична армія вдарила FPV-дроном по пожежно-рятувальному автомобілю після ліквідації пожежі в Оріхові Запорізької області. Внаслідок чого було поранено людину.