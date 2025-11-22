У Хмельницькому арештовано власника левиць, які втекли з вольєру: деталі скандалу

Правоохоронці закидають керівнику громадської організації «ЗОО Захист» жорстоке поводження з тваринами

У Хмельницькому суд відправив під цілодобовий домашній арешт голову громадської організації «ЗОО Захист» Сергія Пальохіна, підозрюваного у жорстокому поводженні з тваринами (ч.3 статті 299 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Також підозрюваному заборонено виїжджати з Хмельницького без дозволу прокурора або суду.

За даними досудового розслідування, починаючи з 2018 року, підозрюваний орендував нежитлові приміщення з метою утримання диких тварин. Водночас вони не були призначені для їх утримання; стан вольєрів не відповідав ветеринарно-санітарним нормам.

Як з’ясувало слідство, підозрюваний утримував левів у приміщенні, яке не обладнане як вольєр для диких тварин. Також не було забезпечено норм відповідного освітлення, вентиляції, вологості та температурного режиму. Тварини перебували у приміщенні, що не відповідало мінімальним вимогам до площі утримання; не мало умов для ізоляції, карантину та ветеринарного контролю.

фото: Нацполіції

Крім того, правоохоронці вважають: очолювана Пальохіним громадська організація «ЗОО Захист» «не має жодних дозвільних (ветеринарних) документів, реєстрації притулку, ветеринарних дозволів чи погоджень на утримання диких тварин». Самому ж підозрюваному закидається, що він, «зловживаючи довірою громадськості та використовуючи авторитет «зоозахисника», організував на території Хмельницького фактичне утримання диких тварин левів без будь-яких передбачених законом умов».

У разі доведення вини чоловіку загрожує позбавленням волі від п'яти до восьми років з конфіскацією тварин.

Раніше зоозахисники UAnimals повідомляли, що подали заяву до поліції та Державної екологічної інспекції з вимогою перевірити, у яких умовах утримують тварин у хмельницькому «Зоокуточку». Активісти стверджують, що власник порушує правила транспортування тварин, розводить їх без належного дозволу та утримує в бруді й тісноті.

Як повідомляв «Главком», 15 листопада у Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин втекли дві левиці. Як розповів директор закладу Сергій Пальохін, уночі невідомі особи зламали замки на вольєрі. Пізніше тварин було виявлено.

21 листопада обидві левиці передано до центру реабілітації у Києві.