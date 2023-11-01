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Ворожий дрон влучив у нафтопереробний завод у Кременчуці (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ворожий дрон влучив у нафтопереробний завод у Кременчуці (фото)
На нафтопереробному заводі виникла пожежа
фото: Полтавська ОВА

Кременчуцький НПЗ не працює

У ніч на 1 листопада російські окупанти неодноразово атакували Полтавщину ударними дронами. Повітряна тривога тривала понад чотири години.

Як повідомляє Полтавська обласна військова адміністрація, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці.

«Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується. Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці», – йдеться у повідомленні.

Частину ворожих безпілотників українські захисники приземлили.

Як повідомлялося, у ніч проти 1 листопада у Полтавській області було чутно звуки вибухів під час повітряної тривоги. Повідомлялося про вибухи в Лубенській громаді та в Кременчуці.

Також ворожі ударні БпЛА атакували Хмельниччину. Під час повітряної тривоги в області було чутно вибухи.

За даними Генштабу ЗСУ, вночі російські терористи застосували керовану авіаційну ракету Х-59 та 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету та 18 ударних БпЛА.

Триває 616-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Куп’янському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

 

Теги: окупанти війна Полтавщина безпілотник

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