Ворожий дрон влучив у нафтопереробний завод у Кременчуці (фото)

Кременчуцький НПЗ не працює

У ніч на 1 листопада російські окупанти неодноразово атакували Полтавщину ударними дронами. Повітряна тривога тривала понад чотири години.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомляє Полтавська обласна військова адміністрація, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці.

«Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується. Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Частину ворожих безпілотників українські захисники приземлили.

Як повідомлялося, у ніч проти 1 листопада у Полтавській області було чутно звуки вибухів під час повітряної тривоги. Повідомлялося про вибухи в Лубенській громаді та в Кременчуці.

Також ворожі ударні БпЛА атакували Хмельниччину. Під час повітряної тривоги в області було чутно вибухи.

За даними Генштабу ЗСУ, вночі російські терористи застосували керовану авіаційну ракету Х-59 та 20 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено ракету та 18 ударних БпЛА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Триває 616-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Куп’янському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.