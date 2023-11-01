Ексчоловік Емеральд попався на схемі з торгівлі дронами

«Просто береш за найнижчою ціною і ми їх у Києві збуваємо»

Військовий ЗСУ Євген Стипанюк, якого звинувачують в домашньому насильстві, зґвалтуванні та підозрюють у замаху на вбивство, попався на схемі з торгівлі безпілотниками. Подробиці опублікував у себе в Instagram волонтер і журналіст Денис Кошельник.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Журналіст в сторіс розмістив запис голосового повідомлення Стипанюка, у яких він пропонує співрозмовнику на ім’я Вадим заробляти на торгівлі дронами.

«Якщо ти будеш брати дрони за найнижчою ціною, ти будеш ще більше заробляти. Буде три людини, які будуть фігурувати. Є людина, яка буде продавати, я всю цю тему контролюю, теж буду продавати, всі теж будуть у плюсі. Виходить, ти просто береш за найнижчою ціною і ми просто їх у Києві збуваємо, є куди збувати», – каже Стипанюк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На наступному повідомленні Стипанюк спілкується вже з якимось Андрієм, якому розповідає, що «набрав свого кента», який повинен з’ясувати, по якій ціні зможе купляти дрони. Ексчоловік снайперки Емеральд запевняє свого співрозмовника, що можна «нормальними партіями продавати, і будемо всі нормально заробляти».

Нагадаємо, українська снайперка Євгенія Емеральд заявила, що її намагалися вбити. За словами жінки, замах на вбивство було скоєно на неї та її охоронця – вона підозрює, що це справа рук її чоловіка.

Раніше українська снайперка Євгенія Емеральд оприлюднила переписку з ексчоловіком Євгеном Стипанюком – той погрожує «підірвати» її та забрати піврічну доньку.

Також українська снайперка Євгенія Емеральд зверталася до екснардепа Олега Ляшка, щоб той вплинув на свого охоронця, її ексчоловіка Євгена Стипанюка, який неодноразово погрожував жінці.