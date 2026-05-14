Зеленський розповів, чим окупанти атакували будинок у Дарницькому районі Києва

glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент підкреслив, що Росія, попри санкції, отримує іноземні компоненти для виробництва озброєння
скриншот з відео Офісу президента
За словами глави держави, ракета Х-101, яка влучила у багатоповерхівку, була виготовлена у другому кварталі 2026 року

За попередніми даними, російська армія атакувала будинок у Дарницькому районі Києва ракетою Х-101. Вона була виготовлена у другому кварталі цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.

За словами глави держави, Україна зʼясовує, які саме ракети та дрони окупанти застосовували під час останнього обстрілу столиці.

«У Києві по будинку, за попередніми даними, було влучання ракети Х-101. Виробництво – другий квартал цього року. І це означає, що компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій усе ще завозить, це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій», – каже він.

Очільник України повідомив, що Україна готує кроки, які мають зробити російські санкції «більш болісними».

Нагадаємо, у ніч на 14 травня російські війська вкотре здійснили масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та безпілотники. Під ударом опинилися Шевченківський, Печерський, Дарницький, Дніпровський, Оболонський, Солом'янський, Деснянський, Святошинський та Голосіївський райони.

Зафіксовано пошкодження багатоквартирних житлових будинків, нежитлових приміщень, бізнес-центру, автосалону, гаражів та припаркованого автомобіля. Зокрема, у Дарницькому районі, внаслідок ворожої атаки обвалилися конструкції девʼятиповерхового житлового будинку і під завалами перебувають люди. Рятувальники проводять пошуково-рятувальну операцію. 

фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
Мер столиці Віталій Кличко на місці влучання у Києві
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

Як відомо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ініціює задання Ради безпеки ООН після масованого російського обстрілу. «Світ мусить побачити, що відповідь Росії на всі наші конструктивні мирні пропозиції – це ще більше терору та насильства, і діяти відповідно», – сказав він.

До слова, п’ятниця, 15 травня 2026 року, оголошена в столиці Днем жалоби в пам’ять про загиблих унаслідок найпотужнішої повітряної атаки ворога на місто.

