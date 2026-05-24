У Києві пошкоджено дві станції метро: як вони тепер працюють

Попри масові руйнування довкола, станція метро Лук'янівська в Києві відновила свою роботу

Станції столичного метрополітену поступово відновлюють свою роботу

Внаслідок нічної атаки російської терористичної армії на Київ постраждала станція метро «Лук’янівська», а також вихід зі станції «Хрещатик». Як інформує «Главком», у Київській міській державній адміністрації повідомили, як тепер працюють обидві станції.

Тимчасово зачинений вхід/вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні на станції «Хрещатик» уже відновив свою роботу.

«Вестибюль №3 станції метро «Хрещатик», вхід/вихід до Алеї Героїв Небесної Сотні, відновив роботу у звичайному режимі», – ідеться у повідомленні.

Також відновила роботу станція метро «Лук’янівська», яка працює на вхід і вихід у напрямку вулиці Юрія Іллєнка.

При цьому у КМДА наголосили, що вхід/вихід у напрямку торговельного центру «Квадрат» тимчасово зачинений.

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки РФ у ніч проти 24 травня в центрі Києва ракета пробила наскрізь підземний паркінг житлового комплексу.

Крім того, вибуховою хвилею пошкодило будівлю Кабінету Міністрів. Відомо, що у штаб-квартирі Уряду вибило вікна.

Також під час масованої нічної атаки на Київ 24 травня російські окупанти завдали пошкоджень одразу двом великим житловим комплексам, які розташовані у безпосередній близькості до будівлі посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. Внаслідок падіння уламків та потужної вибухової хвилі суттєвих руйнувань зазнала висотна цивільна інфраструктура у Шевченківському районі столиці.

Як відомо, нічний обстріл столиці та Київщини став одним із найважчих. Поки на Київщині фіксували прильоти експериментальних балістичних ракет «Орєшнік» по Білій Церкві, у самому Києві руйнувань та пошкоджень різного ступеня зазнали понад 50 локацій. Серед них – ринок на Лук'янівці, два житлові комплекси біля посольства США («Зелений острів-1» та «Зелений острів-2»), будівля посольства Азербайджану, а також Національний художній музей та музей «Чорнобиль».