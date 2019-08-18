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    Події в Україні

    Окупанти чотири рази порушили «тишу» - втрат немає

    • Розсилка
    Окупанти чотири рази порушили «тишу» - втрат немає

    Ворог вів прицільні обстріли наших позицій з ручних протитанкових гранатометів

    З початку доби, 18 серпня, було зафіксовано 4 збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

    Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

    «Від початку поточної доби, 18 серпня, зафіксовано 4 збройні провокації з боку російсько-окупаційних військ. До першої години ночі противник вів обстріл зі стрілецької зброї по наших захисниках населеного пункту Пищевик. Окупанти вели прицільний вогонь з напрямку від села Верхньошироківське. З 04.45 ранку, протягом півгодини, оборонці Водяного також перебували під ворожим вогнем. Від окупованої Ужівки ворог вів прицільні обстріли наших позицій з ручних протитанкових гранатометів», – сказав Гуцуляк.

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    Він зазначив, що від Ужівки противник протягом півгодини з сьомої ранку вів обстріл зі стрілецької зброї по захисниках Лебединського. О 07.36 окупанти від селища Доломітне розпочали щільний обстріл з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по наших оборонцях Новолуганського. З метою збереження життя та здоров’я наших воїнів, захисники України застосували у відповідь піхотне озброєння, не порушуючи Мінські угоди, та протягом 10 хвилин придушили ворожу збройну активність.

    «За наявною інформацією, від початку поточної доби втрат внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ серед наших героїв-захисників немає», – сказав Гуцуляк.

    За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування нарощує інтенсивність заходів бойової підготовки у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК, під час таких навчань затонув ворожий танк і загинули четверо бойовиків.

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