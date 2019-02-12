Окупанти двічі обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підрозділи Об’єднаних сил ведуть адекватні оборонні дії

Втрат у складі підрозділів Об’єднаних сил від початку поточної доби немає

Станом на 12.00 російсько-окупаційні війська двічі обстріляли позиції ЗСУ в районі Травневого та Широкиного.

Про це під час брифінгу заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, інформує Міноборони.

«Від початку цієї доби станом на 12.00 на лінії бойового зіткнення зафіксовано два прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ», - наголосив речник.

За його словами, о 08.40 ворог розпочав обстріл з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Травневого. У відповідь українські захисники протягом 20 хвилин придушували ворожу активність. Окрім цього, близько 09.00 поблизу Широкиного зафіксовано розриви декількох ворожих мін калібру 120 мм.

Прес-центр Міністерства оборони України опублікував карту бойових дій на Донбасі станом на вівторок, 12 лютого:

«Мінометний обстріл противник вів з напрямку окупованого села Саханка», - додав Гуцуляк.

Втрат у складі підрозділів Об’єднаних сил від початку поточної доби немає, повідомив речник Міноборони.