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15-річний чеський підліток втік з дому, щоб приєднатися до ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
15-річний чеський підліток втік з дому, щоб приєднатися до ЗСУ
Чеський підліток вийшов з дому 10 січня та сказав батькам, що йде на навчання
фото з відкритих джерел

Хлопець встиг перетнути польсько-український кордон, щоб боротися з російськими окупантами

15-річний хлопець з міста Острава в Чехії втік з дому, щоб поїхати в Україну та захищати країну від російських загарбників. Він проїхав дві країни та встиг добратися до кордону. Про це повідомило управління прикордонної охорони у польській частині Сілезії.

Чеський підліток вийшов з дому 10 січня та сказав батькам, що йде на навчання. Але у школі він так і не з'явився.

Замість цього 15-річний хлопець самотужки став добиратися до кордону з Україною, щоб приєднатися до ЗСУ і підтримати країну у боротьбі з російськими окупантами.

Батьки повідомили у поліцію про зникнення дитини й правоохоронці почали розшуки підлітка. Чеська поліція передала інформацію про хлопця своїм польським колегам.

За місцем знаходження телефону хлопчика польська поліція встановила, що він перебуває у Польщі, місті Перемишль, неподалік кордону з Україною.

Коли підліток тікав з дому, він прихопив з собою паспорт і встиг з його допомогою перетнути польсько-український кордон, щоб боротися з російськими агресорами.

Але далі його пригоди закінчилися – внаслідок міжнародного співробітництва поліції хороброго підлітка зупинили та повернули на територію Польщі, а звідти – відправили додому, у Чехію.

Нагадаємо, суд Білгорода заарештував жителя Тюмені, який, за версією слідства, намагався перетнути кордон та вступити до лав тероборони України.

До слова, підлітки з надувними «пончиками» хотіли допомогти ухилянтам, але щось пішло не так.

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Теги: Чехія діти ЗСУ війна

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