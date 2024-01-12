15-річний чеський підліток втік з дому, щоб приєднатися до ЗСУ
Хлопець встиг перетнути польсько-український кордон, щоб боротися з російськими окупантами
15-річний хлопець з міста Острава в Чехії втік з дому, щоб поїхати в Україну та захищати країну від російських загарбників. Він проїхав дві країни та встиг добратися до кордону. Про це повідомило управління прикордонної охорони у польській частині Сілезії.
Чеський підліток вийшов з дому 10 січня та сказав батькам, що йде на навчання. Але у школі він так і не з'явився.
Замість цього 15-річний хлопець самотужки став добиратися до кордону з Україною, щоб приєднатися до ЗСУ і підтримати країну у боротьбі з російськими окупантами.
Батьки повідомили у поліцію про зникнення дитини й правоохоронці почали розшуки підлітка. Чеська поліція передала інформацію про хлопця своїм польським колегам.
За місцем знаходження телефону хлопчика польська поліція встановила, що він перебуває у Польщі, місті Перемишль, неподалік кордону з Україною.
Коли підліток тікав з дому, він прихопив з собою паспорт і встиг з його допомогою перетнути польсько-український кордон, щоб боротися з російськими агресорами.
Але далі його пригоди закінчилися – внаслідок міжнародного співробітництва поліції хороброго підлітка зупинили та повернули на територію Польщі, а звідти – відправили додому, у Чехію.
Нагадаємо, суд Білгорода заарештував жителя Тюмені, який, за версією слідства, намагався перетнути кордон та вступити до лав тероборони України.
До слова, підлітки з надувними «пончиками» хотіли допомогти ухилянтам, але щось пішло не так.
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