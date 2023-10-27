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Окупанти формують «м’ясні загони» з відказників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти формують «м’ясні загони» з відказників
Росіяни, які відмовились воювати, надалі будуть спрямовані на «м’ясні штурми» під Авдіївку
фото ілюстративне

«Відказників» годують на полігоні «Постоялі двори» в Курській області

Російські терористи готують штурмові загони з «відказників» для подальших наступальних дій на сході України, зокрема на Авдіївку Донецької області. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«За повідомленнями місцевих, на полігоні «Постоялі двори» в Курській області створений табір, де формують підрозділи з «відказників» за аналогією зі «штурм-Z», які надалі будуть спрямовані на «м’ясні штурми» під Авдіївку, через Ростов», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що табір оточений воєнною поліцією та спецпідрозділами Росгвардії та поліції, аби не допустити бунту. Адвокатів та членів сімей до військовослужбовців не допускають.

Центр національного спротиву зазначає, що й надалі продовжуватиме моніторинг військово-політичної ситуації на кордоні з Україною й закликає й надалі повідомляти про місцерозташування ворога за посиланням.

Раніше повідомлялося, що втрати техніки під Авдіївкою підірвуть наступальний потенціал росіян.

Нещодавні втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, призведуть до ще більшої нестачі російської техніки та перешкод для будь-якого прогресу, якого російські військові досягли у вирішенні проблем із погіршенням можливостей механізованого маневру.

Раніше голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що в районі Авдіївки стало менше стрілецьких боїв. Цьому сприяли погодні умови. 

Теги: Авдіївка війна окупанти росія

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