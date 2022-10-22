Окупанти готують Херсон до вуличних боїв

Окупанти звільняють приміщення Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу

За наявною інформацією, місто Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 22 жовтня.

Крім того, російські окупанти проводять заходи з вивільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу.

В місті Енергодар російські військові грабують залишені квартири та готелі, в яких проживали.

А тим часом, у Росії зростає рівень невдоволення діями військового керівництва з боку цивільного населення, зокрема, через мобілізацію, яка і досі триває у віддалених регіонах, незважаючи на офіційне оголошення її завершення.

Як повідомлялося, 21 жовтня Збройні сили України стабілізували ситуацію у шести деокупованих селах Херсонської області.

ЗСУ вже деокупували 88 населених пунктів на Херсонщині.