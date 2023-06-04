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Чи оголосять про початок контрнаступу: відповідь Міноборони

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Чи оголосять про початок контрнаступу: відповідь Міноборони
Українці в очікуванні звільнення окупованих територій
фото з відкритих джерел

Маляр: «Плани люблять тишу»

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила, що оголошення про початок контрнаступу не буде. Про це вона написала у Telegram.

«Плани люблять тишу. Оголошення про початок не буде», – підкреслила Маляр.

Заступниця міністра також опублікувала відеоролик з українськими бійцями, які закликають до тиші.

Зауважимо, український контрнаступ буде дуже потужним, а Збройні сили України під час нього досягнуть загальновійськового ефекту – ексглава ЦРУ спрогнозував потужний контрнаступ України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Wall Street Journal заявив, що Україна готова до контрнаступу

Як повідомлялося, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати разом із союзниками належним чином забезпечили Україну військовою допомогою для проведення контрнаступу. 

Раніше Генштаб Естонії пояснив, чому Україна приховує дату початку контнаступу, щоб спантеличити окупантів і змусити перейти до оборони.

Крім того, українські військові останніми тижнями почали розмінувати лінію фронту перед можливим контрнаступом

До слова, триває 466-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.

Читайте також: «Це не кіно». Зеленський повідомив, як українці побачать початок контрнаступу (відео)
Теги: контрнаступ ЗСУ

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