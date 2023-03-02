Окупанти готуються до наступу ЗСУ в Маріуполі
Попри гучні оголошення РФ люди продовжують жити в спалених будинках
Російські загарбники встановили блок-пости на виїзді з тимчасово окупованого Маріуполя та почали рити окопи та мінувати території біля мостів. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
«Від сьогодні окупанти встановили блок-пости на виїзді з Маріуполя в Сартану. Суцільна перевірка документів (паспорт/фільтрація/прописка) та вибірково телефонів. Також пункти контролю на всіх мостах. Додатково біля мостів почали рити окопи та проводити мінування», – йдеться в повідомленні.
Андрющенко зазначив, що нині навіть гуманітарна допомога перетворилась на знущання. Окупанти змушують всіх без виключення, для отримання гуманітарної допомоги в призначений час зайняти чергу перед російським гумштабом.
«Потім з битвою прорватись аби отримати подачку з простроченими продуктами», – підкреслив радник.
Крім того, він повідомив, що попри гучні оголошення РФ люди продовжують жити в руїнах. За його даними, жителі Маріуполі живуть в спалених будинках.
«Режим почав боятись. Навіть ззовні стає складно переконувати в тому, що «Россия тут навсегда», – додав він.
Нагадаємо, триває 372-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 24 авіаційних удари по позиціях наших військ та три ракетних удари по містах Часів Яр Донецької області та Запоріжжя. У результаті терористичного акту пошкоджено житлові будинки та є жертви серед цивільного населення.
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