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Окупанти готуються до наступу ЗСУ в Маріуполі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти готуються до наступу ЗСУ в Маріуполі
фото ілюстративне

Попри гучні оголошення РФ люди продовжують жити в спалених будинках

Російські загарбники встановили блок-пости на виїзді з тимчасово окупованого Маріуполя та почали рити окопи та мінувати території біля мостів. Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Від сьогодні окупанти встановили блок-пости на виїзді з Маріуполя в Сартану. Суцільна перевірка документів (паспорт/фільтрація/прописка) та вибірково телефонів. Також пункти контролю на всіх мостах. Додатково біля мостів почали рити окопи та проводити мінування», – йдеться в повідомленні.

Андрющенко зазначив, що нині навіть гуманітарна допомога перетворилась на знущання. Окупанти змушують всіх без виключення, для отримання гуманітарної допомоги в призначений час зайняти чергу перед російським гумштабом.

«Потім з битвою прорватись аби отримати подачку з простроченими продуктами», – підкреслив радник.

Крім того, він повідомив, що попри гучні оголошення РФ люди продовжують жити в руїнах. За його даними, жителі Маріуполі живуть в спалених будинках.

«Режим почав боятись. Навіть ззовні стає складно переконувати в тому, що «Россия тут навсегда», – додав він.

Нагадаємо, триває 372-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 24 авіаційних удари по позиціях наших військ та три ракетних удари по містах Часів Яр Донецької області та Запоріжжя. У результаті терористичного акту пошкоджено житлові будинки та є жертви серед цивільного населення.

Теги: Маріуполь війна росія окупанти

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