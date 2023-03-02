Окупанти вводять обов'язкове «кадетство» для першокласників

Через дефіцит вчителів на роботу приймають проросійських місцевих жителів без педагогічної освіти

У школах на тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни почали запроваджувати «кадетство» для першокласників. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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«Для цих учнів є обов’язковим носіння уніформи та додаткові заняття з «патріотичного виховання». Через дефіцит вчителів на роботу приймають проросійських місцевих жителів без педагогічної освіти. Переважно їм понад 50 років», – йдеться в повідомленні.

Для легалізації роботи проросійських містян, їх автоматично зараховують на заочну форму навчання до профільних вишів Росії.

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Раніше повідомлялося, що Росія збирається мобілізувати 17-річних на окупованих територіях.

До слова, триває 372-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 24 авіаційних удари по позиціях наших військ та три ракетних удари по містах Часів Яр Донецької області та Запоріжжя. У результаті терористичного акту пошкоджено житлові будинки та є жертви серед цивільного населення. Ворог здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі населеного пункту Уланове Сумської області. Загроза завдання подальших ракетних ударів залишається високою по всій території України.