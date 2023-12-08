ЗСУ продовжують наступати на лівому березі Херсонщини: аналіз ISW

Українські війська зберігають позиції на східному березі Дніпра

ЗСУ продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області. Також українські війська продовжують наступ на південь від Бахмута, відбили російські атаки біля Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки в Донецькій області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

За даними ISW, 7 грудня російські війська продовжили локальні наступальні операції вздовж лінії від Куп'янська до Сватово і Кременни, але не здобули жодних підтверджених успіхів.

Генеральний штаб України повідомив про відбиття українськими військами щонайменше семи російських атак біля Сіньківки на Куп'янському напрямку та щонайменше шести атак біля Терні, Веселого та Роздолівки на Лиманському напрямку.

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Міністерство оборони Росії зазначило, що елементи Західного угруповання військ РФ відбили п'ять атак біля Сіньківки та озера Лиман, а елементи центрального угруповання відбили українські атаки в Ямполівці.

За словами ISW, російські війська продовжили наступальні операції під Бахмутом 7 грудня і, як повідомляється, нещодавно просунулися вперед.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Богданівки, Івановського, Кліщіївки та Андріївки.

Український Генштаб повідомив, що українські війська продовжили наступальні дії південніше Бахмута.

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ISW повідомляє, що російські війська провели наступальні операції під Авдіївкою 7 грудня і нещодавно трохи просунулися вперед. Відеозаписи з геолокацією, опубліковані 5 і 6 грудня, показують, що російські війська досягли незначних успіхів на схід від Степового та на південний схід від Авдіївки.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки на схід від Новобахмутівки та поблизу Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького та Первомайського.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російську атаку північніше Новодонецького.

Інститут повідомив, що українські війська продовжили контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області 7 грудня, але не досягли будь-яких заявлених чи підтверджених успіхів.

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Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили до шести російських атак поблизу Роботино та Новопрокопівки та на захід від Вербового.

Український Генштаб повідомив, що українські війська зберігають позиції на східному березі Дніпра.

Раніше повідомлялося, що після збиття російського бомбардувальника Су-24М ситуація в небі над Україною змінилася. Зазначається, що вчора Військово-морські сили не спостерігали активності ворожої авіації.