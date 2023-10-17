Окупанти вдарили по середмістю Херсона: є постраждалі (відео)

Внаслідок атаки частково зруйновано житлові будинки

Сьогодні, 17 жовтня, російські терористи вдарили по середмістю Херсона, внаслідок чого дістали поранення дві цивільні жінки. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Внаслідок атаки поранення дістали жінки 57 і 66 років. Медики надали їм допомогу на місці.

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«Є часткове руйнування їхнього житла. Також пошкоджені сусідні багатоповерхівки», – йдеться в повідомленні.

Також Прокудін опублікував відео з наслідками прильоту.

Нагадаємо, триває 601-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.