Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти обстрілюють Харків: Терехов повідомив про проблеми зі світлом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти обстрілюють Харків: Терехов повідомив про проблеми зі світлом
фото ілюстративне

Влада закликала містян перебувати в укриттях 

Російські загарбники 18 жовтня зранку обстрілюють Харків. У місті виникли проблеми зі світлом. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він зазначив, що унаслідок удару виникли проблеми із електропостачанням. Зафіксований приліт по Індустріальному району.

«Харків знову обстрілюють. Є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після «прильоту» почали роботу по стабілізації напруги. «Приліт» попередньо по Індустріальному району», – написав Терехов.

Також голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти завдають ударів по Харкову та області. «Перебувайте в укриттях!» - написав він.

«Увага! В місті чути вибухи. Дотримуйтеся правил безпеки. Пройдіть в укриття. Про всі влучання в інфраструктуру міста, поранених повідомляйте на спецлінію 102», – йдеться в повідомленні обласної поліції.

Триває 602-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. 

Теги: Харківщина обстріл війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мешканців Криму розбудили потужні вибухи
Мешканців Криму розбудили потужні вибухи
Сьогодні, 06:18
Ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району
Окупанти вдарили керованою авіабомбою по селу на Харківщині: є загиблі
15 жовтня, 08:39
Діти стають жертвами сексуальних домагань російських «охоронців» шкіл
На окупованих територіях російські «казакі» розбещують школярів
12 жовтня, 06:46
Окупанти скинули вибухівку з дрона на цвинтар у Херсонській області
Росіяни обстріляли цвинтар біля Херсона: влучили в ритуальний транспорт, є поранені (відео)
11 жовтня, 14:06
7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: скільки українців загинули та зникли безвісти
11 жовтня, 11:52
Окупанти обстрілюють навчальні заклади, знаючи, що там можуть бути діти
Школярка на Сумщині загинула внаслідок обстрілу росіян
10 жовтня, 19:43
Близький Схід. Зв'язок не прямий, але дотичний, з війною Росії проти України
Десятиліття турбулентності. Війна вже давно йде на глобальному рівні
10 жовтня, 14:41
На лінії Роботине-Вербове точаться інтенсивні бої – ISW
На лінії Роботине-Вербове точаться інтенсивні бої – ISW
9 жовтня, 04:25
За словами міністра, попит на продаж і виробництво зброї, виготовленої в Україні, буде дуже високим
Африка готова розмістити на своїй території виробництво української зброї – Кулеба
30 вересня, 11:19

Події в Україні

До закладу !FESTrepublic у Львові прийшли з обшуками: стали відомі подробиці
До закладу !FESTrepublic у Львові прийшли з обшуками: стали відомі подробиці
Слухання справи Червінського: розвіднику стало погано у залі суду
Слухання справи Червінського: розвіднику стало погано у залі суду
Україна прийняла на озброєння три модифікації танків Leopard – Міноборони
Україна прийняла на озброєння три модифікації танків Leopard – Міноборони
Окупанти обстрілюють Харків: Терехов повідомив про проблеми зі світлом
Окупанти обстрілюють Харків: Терехов повідомив про проблеми зі світлом
Розстріли на Майдані: суд оголосив вирок беркутівцям
Розстріли на Майдані: суд оголосив вирок беркутівцям
Окупанти терміново вивозять техніку із Сімферополя – рух «Атеш»
Окупанти терміново вивозять техніку із Сімферополя – рух «Атеш»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Україна вперше використала ракети Atacms для удару по окупантах – WSJ
22K
Екснамісник Лаври потрапив до лікарні і залишився без органу
9900
Скільки коштуватиме будинок у Європі: список країн та ціни
9256
Польща після виборів. Нова політична реальність
8889
Закінчуються спонсорські угоди: українським біженцям в Британії загрожує бездомність
7853
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Удар по лікарні в Газі та обстріл Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Мороз вночі та туман: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 03:55
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Вчора, 07:07
Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч
Вчора, 06:55

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту