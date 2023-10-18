Окупанти обстрілюють Харків: Терехов повідомив про проблеми зі світлом

Влада закликала містян перебувати в укриттях

Російські загарбники 18 жовтня зранку обстрілюють Харків. У місті виникли проблеми зі світлом. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Він зазначив, що унаслідок удару виникли проблеми із електропостачанням. Зафіксований приліт по Індустріальному району.

«Харків знову обстрілюють. Є певні проблеми зі світлом, але служби відразу після «прильоту» почали роботу по стабілізації напруги. «Приліт» попередньо по Індустріальному району», – написав Терехов.

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Також голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що окупанти завдають ударів по Харкову та області. «Перебувайте в укриттях!» - написав він.

«Увага! В місті чути вибухи. Дотримуйтеся правил безпеки. Пройдіть в укриття. Про всі влучання в інфраструктуру міста, поранених повідомляйте на спецлінію 102», – йдеться в повідомленні обласної поліції.

Триває 602-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.