Окупанти на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню



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На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь

Бойовики поранили українського захисника, - штаб ООС

Окупанти у зоні проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

Зазначається, що в районі населеного пункту Водяне бойовики вели обстріл використовуючи ручний протитанковий гранатомет, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. В районі Талаківки бойовики здійснили обстріл з великокаліберного кулемету, а в районі Павлопілля із автоматичних гранатометів. В районі Новотроїцького та Лебединського бойовики вели обстріл використовуючи великокаліберні кулемети.

Поблизу населеного пункту Кримське бойовики вели обстріл зі стрілецької зброї, а в поблизу Новотошківського з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Південного бойовики застосували автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю.

«Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються», - повідомили в штабі ООС.