Окупанти на Донбасі тричі порушили «тишу»



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Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає

Бойовики стріляли поблизу населених пунктів Шуми, Золоте та Золоте-5

Російські окупаційні війська на Донбасі від початку доби 10 вересня станом на 17:30 четверга тричі обстрілювали українських захисників. Про це повідомляє пресслужба командування ООС.

Зазначається, що бойовики стріляли поблизу населених пунктів Шуми, Золоте та Золоте-5.

«Від початку поточної доби, 10 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксовано три порушення повного і всеосяжного режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації… Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає», – йдеться у повідомленні.

Зокрема зазначається, що сьогодні о 14:15 російсько-окупаційні війська стріляли зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.

Нагадаємо, сьогодні о 14:00 повинна була відбутися інспекція позицій поблизу Шум через загострення ситуації на Донбасі. Процедура інспектування була зірвана бойовиками.

Як повідомлялося пізніше, в Офісі президента Зеленського пояснили причини зриву інспекції українських позицій.

Яка повідомлялося раніше, завдяки оперативності українських розвідників дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не лише військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ.

Окрім того, ворог здійснив постріли зі стрілецької зброї в бік позицій Об’єднаних сил в районі Золотого та Золотого-5, застосувавши трасуючі кулі для підпалу трави.

Як наголосили в командуванні ООС, такі дії противника свідчать, що ворог свідомо та цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону. Водночас підрозділи Об’єднаних сил пильно спостерігають за ворогом і готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.