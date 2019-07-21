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    Політика

    На Херсонщині курортникам може не вистачити бюлетенів

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    Люди, які приїхали на відпочинок на Арабатську стрілку, змінили місце голосування - На Херсонщині курортникам може не вистачити бюлетенів
    Люди, які приїхали на відпочинок на Арабатську стрілку, змінили місце голосування

    У селі Стрілкове додалося 500 виборців через зміну місця голосування

    На Херсонщині виникли проблеми з бюлетенями через значну кількість відпочиваючих на Арабатській стрілці, які змінили місце голосування. Ця ж проблема стосується військових у виборчому округу №185. Про це повідомляє Комітет виборців України.

    За даними КВУ, не надійшли вчасно бюлетені із врахуванням виборців, які змінили місце реєстрації і відпочивають на Арабатській стрілці на Азовському морі, а також із врахуванням однієї з військових частин в ОВО №185.

    Так, у селі Стрілкове додалося 500 виборців - голосувати тут мають 1786 чоловік, бюлетенів отримано 1286.

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    Всього на Херсонщині на виборах до Верховної Ради тимчасово змінили місце голосування майже 9200 громадян, що на 3 000 більше, ніж на вибори президента.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

    У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

    Станом на 9-ту годину ранку, в Україні не відкрилися вісім виборчих дільниць.

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