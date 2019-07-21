На Херсонщині курортникам може не вистачити бюлетенів



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Люди, які приїхали на відпочинок на Арабатську стрілку, змінили місце голосування

У селі Стрілкове додалося 500 виборців через зміну місця голосування

На Херсонщині виникли проблеми з бюлетенями через значну кількість відпочиваючих на Арабатській стрілці, які змінили місце голосування. Ця ж проблема стосується військових у виборчому округу №185. Про це повідомляє Комітет виборців України.

За даними КВУ, не надійшли вчасно бюлетені із врахуванням виборців, які змінили місце реєстрації і відпочивають на Арабатській стрілці на Азовському морі, а також із врахуванням однієї з військових частин в ОВО №185.

Так, у селі Стрілкове додалося 500 виборців - голосувати тут мають 1786 чоловік, бюлетенів отримано 1286.

Всього на Херсонщині на виборах до Верховної Ради тимчасово змінили місце голосування майже 9200 громадян, що на 3 000 більше, ніж на вибори президента.

Нагадаємо, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

Станом на 9-ту годину ранку, в Україні не відкрилися вісім виборчих дільниць.