Окупанти на Донбасі від початку доби зберігали режим тиші
Бійці ЗСУ засобами радіоелектронної боротьби «подавили» ворожий безпілотник
Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування не було, у районі Водяного українські військові «заглушили» сигнал ворожого безпілотника.
Про це йдеться у вечірньому звіті пресцентру штабу ООС.
«У районі населеного пункту Водяне, у смузі відповідальності однієї з бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донеччині, задокументовано проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник було подавлено, що унеможливило його подальше застосування», – поінформували у штабі.
Зазначається, що порушень режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування зафіксовано не було. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, окупанти на Донбасі від початку доби 18 вересня в черговий раз порушили перемир’я на Донбасі.