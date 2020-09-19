Окупанти на Донбасі від початку доби зберігали режим тиші



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Українські підрозділи готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки

Бійці ЗСУ засобами радіоелектронної боротьби «подавили» ворожий безпілотник

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування не було, у районі Водяного українські військові «заглушили» сигнал ворожого безпілотника.

Про це йдеться у вечірньому звіті пресцентру штабу ООС.

«У районі населеного пункту Водяне, у смузі відповідальності однієї з бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання на Донеччині, задокументовано проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник було подавлено, що унеможливило його подальше застосування», – поінформували у штабі.

Зазначається, що порушень режиму припинення вогню вздовж лінії розмежування зафіксовано не було. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, окупанти на Донбасі від початку доби 18 вересня в черговий раз порушили перемир’я на Донбасі.

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