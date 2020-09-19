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    Суспільство

    На Полтавщині невідомі підпалили храм Православної церкви України (фото)

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    Невідомі підпалили храм Православної церкви України на Полтавщині - На Полтавщині невідомі підпалили храм Православної церкви України (фото)
    Невідомі підпалили храм Православної церкви України на Полтавщині

    Релігійна громада втратила всю богослужбову літературу, згоріли ікони, рушники, священницьке облачення

    У місті Хорол Полтавської області невідомі підпалили храм Православної церкви України. Про це повідомляє сайт Харківсько-Полтавської єпархії ПЦУ.

    «Приміщення, в якому тимчасово проводилися богослужіння Свято-Покровської парафії Харківсько-Полтавської єпархії ПЦУ міста Хорол, спалили невідомі зловмисники. Такі дії порушників викликають обурення та вимагають вжиття адекватних заходів», – йдеться у повідомленні.

    Релігійна громада втратила всю богослужбову літературу, згоріли ікони, рушники, священницьке облачення.

    «Занепокоєна наближенням дощів та холодів громада вимушена служити під відкритим небом», – наголошують в єпархії.

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    На Полтавщині невідомі підпалили храм Православної церкви України (фото)
    На Полтавщині невідомі підпалили храм Православної церкви України (фото)

    Там додають, що старанням парафії зараз споруджується гарний мурований храм. Стіни та дах вже збудовані, залишилося вставити вікна та двері, залити підлогу та поштукатурити стіни.

    Нагадаємо, 14 вересня помер намісник Свято-Феодорівського чоловічого монастиря, який знаходиться у Вапнярці, архімандрит Серафим. Чоловіку було 46 років. 

    Як повідомлялося, 13 вересня на 66-му році життя після важкої хвороби відійшов до Господа протоієрей Валерій Семанцо, настоятель храму на честь Ікони Божої Матері «Живоносне Джерело», благочинний Борщагівського благочиння м. Києва, довголітній викладач, інспектор Київської духовної академії і семінарії.

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