Окупанти на Донбасі знову обстріляли українських захисників



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Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень в результаті обстрілу ворожих немає

Бойовики обстрілювали українські позиції біля населених пунктів Водяне і Новотошівське

Окупанти на Донбасі від початку доби 18 вересня в черговий раз порушили перемир'я на Донбасі. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Бойовики здійснили обстріл поблизу населеного пункту Водяне з підствольного гранатомета. Водночас поблизу Новотошківського окупанти обстрілювали українські позиції з великокаліберного кулемета», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

«На збройні провокації з боку противника українські захисники вогонь у відповідь не відкривали», – йдеться в повідомленні.

У штабі ООС поінформували, що серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень в результаті обстрілу ворожих немає.

На інших ділянках уздовж лінії зіткнення сторін режим припинення вогню дотримувався в повному обсязі.

Крім того, неподалік від н. п. Залізного військовослужбовці ЗСУ локалізували осередок займання сухої трави. Загрози розповсюдження вогню немає.

«Під час гасіння пожежі здетонував невідомий вибуховий пристрій, унаслідок чого один український військовослужбовець отримав легке поранення. Воїну надана кваліфікована медична допомога», – йдеться у зведенні.

Варто наголосити, що 16 вересня міністр оборони Андрій Таран видав наказ, за яким українських військовослужбовців штрафуватимуть за вогонь у відповідь на обстріли окупантів, а командирів штрафуватимуть за «невиправдані бойові втрати».

Як повідомлялося, сьогодні, 18 вересня, російські окупанти від початку доби двічі обстріляли українських військових.

Також нагадаємо, що Росія ще перекинула на Донбас «Гради» і вагони з боєприпасами.