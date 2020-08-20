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    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі один раз обстріляли українських захисників

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    Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров&rsquo;ю - пресслужба ООС - Окупанти на Донбасі один раз обстріляли українських захисників
    Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю - пресслужба ООС

    Серед українських бійців немає бойових втрат і поранень

    Окупанти на Донбасі від початку доби 20 серпня один раз обстріляли позиції українських захисників. Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook.

    Зазначається, що від початку поточної доби на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

    «Водночас, збройні формування Російської Федерації біля Авдіївки здійснили декілька провокативних пострілів з великокаліберного кулемета. Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників, тому військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали», - йдеться у повідомленні.

    У пресслужбі стверджують, що серед українських захисників немає бойових втрат і поранень.

    «Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю», - наголошують у пресслужбі ООС.

    Нагадаємо, 19 серпня окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників біля Луганського.

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