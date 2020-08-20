Окупанти на Донбасі один раз обстріляли українських захисників
Серед українських бійців немає бойових втрат і поранень
Окупанти на Донбасі від початку доби 20 серпня один раз обстріляли позиції українських захисників. Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook.
Зазначається, що від початку поточної доби на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.
«Водночас, збройні формування Російської Федерації біля Авдіївки здійснили декілька провокативних пострілів з великокаліберного кулемета. Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників, тому військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали», - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі стверджують, що серед українських захисників немає бойових втрат і поранень.
«Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю», - наголошують у пресслужбі ООС.
Нагадаємо, 19 серпня окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників біля Луганського.
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