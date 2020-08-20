Окупанти на Донбасі один раз обстріляли українських захисників



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Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю - пресслужба ООС

Серед українських бійців немає бойових втрат і поранень

Окупанти на Донбасі від початку доби 20 серпня один раз обстріляли позиції українських захисників. Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що від початку поточної доби на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано.

«Водночас, збройні формування Російської Федерації біля Авдіївки здійснили декілька провокативних пострілів з великокаліберного кулемета. Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників, тому військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі стверджують, що серед українських захисників немає бойових втрат і поранень.

«Наші військовослужбовці продовжують виконувати поставлені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю», - наголошують у пресслужбі ООС.

Нагадаємо, 19 серпня окупанти на Донбасі обстріляли українських захисників біля Луганського.