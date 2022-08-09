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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є постраждалі

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину, є постраждалі
Окупанти практично щодня обстрілюють Нікопольський район з артилерії
фото з відкритих джерел

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район з реактивних систем залпового вогню (РЗСВ)

Російські окупаційні війська обстріляли Мирівську громаду у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. 

«За попередньою інформацією, є двоє постраждалих: чоловік та жінка дістали осколкові поранення», – повідомив Лукашук.

Він уточнив що по громаді було зроблено 40 пострілів з РСЗВ.  

Крім того, обстрілом пошкоджено газопровід. Точна інформація щодо руйнувань з‘ясовується. 

Очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що російські окупанти ввечері 9 серпня знову почали гатити з РСЗВ по Нікопольському району Дніпропетровщини.

«На протилежному березі зафіксовано рух ворожих РСЗВ. Був залп в напрямку села Вищетарасівка. Небезпека обстрілу прибережних територій (міста, села, селища) Каховського водосховища - зберігається! Користуйтесь правилом двох стін, або перебувайте в бомбосховищі», – зазначив Євтушенко.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують ракетний і артилерійський терор Нікопольського району. 7 серпня вони обстріляли його територію двічі за день. Снаряди потрапили в насосну станцію. 

Під бомбардування також потрапили кілька дачних будинків. На місцях ударів виникли пожежі, проте рятувальники оперативно впоралися з вогнем.

Через обстріли без води залишилося сім тисяч жителів Нікопольського району.

Теги: обстріл війна окупанти

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