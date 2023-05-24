Окупанти накрили масованим вогнем Херсонщину: є загиблі та поранені
Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області
За минулу добу російські окупанти 64 рази обстріляли Херсонщину, випустивши 271 снаряд з важкої артилерії, «Градів», танків та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів (147 снарядів). Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об’єкти соціальної інфраструктури в Бериславському районі», – розповів він.
За даними голови ОВА, через російську агресію дві людини загинули, ще троє дістали поранення.
Прокудін також повідомив, що минулої доби з деокупованої території Херсонської області евакуйовано 91 особу.
Як повідомлялося, пізно ввечері вівторка, 23 травня, жителі Херсона чули вибухи.
Триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
Повідомлялося, що минулої доби під вогонь артилерії ворога потрапили Золота Балка, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.
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