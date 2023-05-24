Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти накрили масованим вогнем Херсонщину: є загиблі та поранені

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти накрили масованим вогнем Херсонщину: є загиблі та поранені
Рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів
фото: ДСНС

Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області

За минулу добу російські окупанти 64 рази обстріляли Херсонщину, випустивши 271 снаряд з важкої артилерії, «Градів», танків та БПЛА. Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів (147 снарядів). Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об’єкти соціальної інфраструктури в Бериславському районі», – розповів він.

За даними голови ОВА, через російську агресію дві людини загинули, ще троє дістали поранення.

Прокудін також повідомив, що минулої доби з деокупованої території Херсонської області евакуйовано 91 особу.

Як повідомлялося, пізно ввечері вівторка, 23 травня, жителі Херсона чули вибухи.

Триває 455-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 26 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Повідомлялося, що минулої доби під вогонь артилерії ворога потрапили Золота Балка, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівка, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Теги: Херсон Херсонщина окупанти обстріл війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Херсоні прогриміли вибухи
У Херсоні пролунали вибухи
Сьогодні, 00:54
На базі археологічних знахідок з розкопів старогрецького міста Херсонесу у Криму відкрили музей
Вивезла золото Візантії: РФ розграбувала музей-заповідник «Херсонес Таврійський» у Криму
Вчора, 17:36
Данило провів у катівні росіян два тижні
Били током та заганяли голки: херсонець розповів про катівню, яку влаштували російські окупанти
Вчора, 15:37

Події в Україні

Коаліція винищувачів для України: чи братиме участь Іспанія
Коаліція винищувачів для України: чи братиме участь Іспанія
Окупанти накрили масованим вогнем Херсонщину: є загиблі та поранені
Окупанти накрили масованим вогнем Херсонщину: є загиблі та поранені
Окупанти планують нову хвилю вивезення українських дітей до РФ
Окупанти планують нову хвилю вивезення українських дітей до РФ
Темпи бойових дій на Бахмутському напрямку знизилися – ISW
Темпи бойових дій на Бахмутському напрямку знизилися – ISW
Залужний обговорив із командувачем військ США у Європі подальшу військову допомогу Україні
Залужний обговорив із командувачем військ США у Європі подальшу військову допомогу Україні
У Херсоні пролунали вибухи
У Херсоні пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
Командування Сухопутних військ терміново звернулось до киян
22K
Поле всіяне трупами росіян: воїн із Бахмута показав ексклюзивні кадри контратаки (відео)
13K
Жіночі купе. «Укрзалізниця» ухвалила рішення після скандалу
8981
Відомий історик проаналізував усі промови Путіна і назвав коронні маніпуляції
8699
Путін потрапив у конфуз зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна
8303
«Доки повішене тіло Путіна не прикрасить Кремль»: партизани РФ записали нове звернення

Новини

Вертоліт, ракетні комплекси та склад: ЗСУ завдали значних втрат окупантам
Сьогодні, 06:59
Чергова «бавовна» на Бєлгородщині, ще один кандидат на пост президента США: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
Очікується погіршення погодних умов: прогноз погоди на 24 травня
Сьогодні, 04:14
США відповіли на чутки про використання їхньої зброї в Бєлгородській області
Сьогодні, 01:42
24 травня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:57
Штати оголосили про санкції проти КНДР за незаконну кібердіяльність
Сьогодні, 00:26

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту