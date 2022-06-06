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рус
    У світі

    Як рашисти знищують власну інфраструктуру, аби звинуватити у цьому Україну (фото)

    Росіяни б'ють по власних селах, заводах і мостах, а потім звинувачують у цьому Україну - Як рашисти знищують власну інфраструктуру, аби звинуватити у цьому Україну (фото)
    Росіяни б'ють по власних селах, заводах і мостах, а потім звинувачують у цьому Україну
    фото: Telegram губернатора Курської області

    Росіяни обстріляли село Тьоткіне на Курщині, зруйнували міст і цукровий завод

    Окупанти вчергове обстріляли власну територію, аби звинуватити у агресивних діях на чужій території Збройні сили України. При цьому рашисти знищили міст та зруйнували частину цукрового заводу. Фотографії руйнувань виклав на своєму каналі у Telegram губернатор Курщини Роман Старовойт.

    Частину обстріляних об’єктів росіяни не планують відновлювати, це стосується перш за все приватної забудівлі. А от міст через річку Сейм буде, як заявив Старовойт, відремонтований.

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    Як рашисти знищують власну інфраструктуру, аби звинуватити у цьому Україну (фото)
    Як рашисти знищують власну інфраструктуру, аби звинуватити у цьому Україну (фото)
    Як рашисти знищують власну інфраструктуру, аби звинуватити у цьому Україну (фото)
    Як рашисти знищують власну інфраструктуру, аби звинуватити у цьому Україну (фото)
    Як рашисти знищують власну інфраструктуру, аби звинуватити у цьому Україну (фото)
    Як рашисти знищують власну інфраструктуру, аби звинуватити у цьому Україну (фото)
    Як рашисти знищують власну інфраструктуру, аби звинуватити у цьому Україну (фото)
    Як рашисти знищують власну інфраструктуру, аби звинуватити у цьому Україну (фото)
    Як рашисти знищують власну інфраструктуру, аби звинуватити у цьому Україну (фото)
    Як рашисти знищують власну інфраструктуру, аби звинуватити у цьому Україну (фото)
    Як рашисти знищують власну інфраструктуру, аби звинуватити у цьому Україну (фото)
    Як рашисти знищують власну інфраструктуру, аби звинуватити у цьому Україну (фото)
    Як рашисти знищують власну інфраструктуру, аби звинуватити у цьому Україну (фото)

    За словами керівника російського регіону, обстріл вівся з мінометів. Цікаво, що про причетність України до цього інциденту Старовойт заявив лише через дев’ять годин після першого повідомлення про обстріляний населений пункт.

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    Керівник сусіднього з Тьоткіним українського регіону, Сумської області, Дмитро Живицький повідомив, що російський населений пункт обстріляли самі рашисти.

    Нагадаємо, про обстріл Тьоткіного стало відомо сьогодні, 6 червня, вранці.

    Додамо, що раніше Тьоткіне уже було кілька разів обстріляне, але тоді губернатор Курщини відразу заявляв про «причетність української сторони» чи про те, що «обстріл вівся з території України».

    А уперше вибухи у Тьоткіному фіксувалися ся ще на початку березня, тоді там був знищений склад боєприпасів.

    Теги: росія війна обстріл #stoprussia
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    Як рашисти знищують власну інфраструктуру, аби звинуватити у цьому Україну (фото)