Росіяни б'ють по власних селах, заводах і мостах, а потім звинувачують у цьому Україну

Росіяни обстріляли село Тьоткіне на Курщині, зруйнували міст і цукровий завод

Окупанти вчергове обстріляли власну територію, аби звинуватити у агресивних діях на чужій території Збройні сили України. При цьому рашисти знищили міст та зруйнували частину цукрового заводу. Фотографії руйнувань виклав на своєму каналі у Telegram губернатор Курщини Роман Старовойт.

Частину обстріляних об’єктів росіяни не планують відновлювати, це стосується перш за все приватної забудівлі. А от міст через річку Сейм буде, як заявив Старовойт, відремонтований.

За словами керівника російського регіону, обстріл вівся з мінометів. Цікаво, що про причетність України до цього інциденту Старовойт заявив лише через дев’ять годин після першого повідомлення про обстріляний населений пункт.

Керівник сусіднього з Тьоткіним українського регіону, Сумської області, Дмитро Живицький повідомив, що російський населений пункт обстріляли самі рашисти.

Нагадаємо, про обстріл Тьоткіного стало відомо сьогодні, 6 червня, вранці.

Додамо, що раніше Тьоткіне уже було кілька разів обстріляне, але тоді губернатор Курщини відразу заявляв про «причетність української сторони» чи про те, що «обстріл вівся з території України».

А уперше вибухи у Тьоткіному фіксувалися ся ще на початку березня, тоді там був знищений склад боєприпасів.