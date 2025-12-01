ЗСУ зірвали спробу окупантів підняти триколор у Вовчанську

Воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади 16 армійського корпусу дають відсіч окупантам

Бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади 16-го армійського корпусу знищили російську диверсійну групу, яка намагалася встановити прапор РФ на одній із будівель у Вовчанську на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на 16-й армійський корпус.

«Вкотре хотіли видати бажане за дійсність – пара росіян зробили самогубну спробу підняти триколор над будівлею в місті Вовчанськ на Харківщині. Це завершилось традиційно – підрозділи 16-го армійського корпусу швидко знешкодили загарбників», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зруйнованому Вовчанську тривають важкі бої. Воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади 16 армійського корпусу контролюють ситуацію, утримують позиції та дають відсіч окупантам, знищуючи їх живу силу та техніку.

Раніше українські воїни знищили російський прапор, який окупанти встановили на кордоні з Чернігівщиною.